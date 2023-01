Koreańska kolekcja Netfliksa będzie w 2023 roku jeszcze bogatsza. Poznaliśmy 34 nowe tytuły

Na marzec zaplanowana jest premiera 2. części "Chwały" – dramatu o zemście, którego pierwsza część była najchętniej oglądanym serialem nieanglojęzycznym w tygodniu rozpoczynającym się 2 stycznia, osiągając wynik 82,48 mln godzin oglądania. Szykuje się także powrót „Sweet Home” — serialu, który wyznaczył nowe standardy wśród produkcji o potworach w Korei. Widzowie mogą spodziewać się jeszcze bardziej rozbudowanego świata i fabuły. Z kolei w „D.P”. zobaczymy obsadę z 1. sezonu, która kontynuuje pościg za dezerterami.

Koreańskie seriale na Netflix. Nowe tytuły w 2023 roku

Wśród nowych seriali, które zobaczymy w tym roku, królują romanse – „Wezwał cię czas”, „Behind Your Touch” (tytuł roboczy), „Szybki kurs miłości”, „Destined With You”, „Doona!”, „King the Land”, „Love to Hate You”, „See You In My 19th Life”. Zobaczymy też komentarze społeczne i intrygi – „Bloodhounds”, „Celebrytka”, „Dziewczyna w masce”; dramaty – „Codzienna dawka słońca”, „Queenmaker”, „The Good Bad Mother” oraz produkcje apokaliptyczne, jak „Żegnaj, Ziemio”.

Więcej koreańskich filmów, programów i dokumentów na Netflix

W zeszłym roku koreańskie filmy i programy bez scenariusza zyskały ogromną popularność wśród widzów na całym świecie. Jednym z dziesięciu najchętniej oglądanych filmów nieanglojęzycznych w zeszłym roku był thriller akcji „Carter”, a program randkowy „Piekło singli” aktualnie znajduje się wśród dziesięciu najpopularniejszych produkcji nieanglojęzycznych na świecie.

W tym roku Netflix poszerza też ofertę filmową. Swoją premierę będzie miało aż sześć koreańskich filmów — pierwszy to thriller science fiction „JUNG_E”, który zobaczymy już 20 stycznia, następny w kolejce jest „Kill Boksoon” o zawodowej morderczyni, która odczuwa sprzeczny ze swoim zajęciem instynkt macierzyński, oraz „Wyznawca 2” – sequel kryminalnego thrillera akcji o gangach narkotykowych. W innych filmach poruszono motyw zemsty („Balerina”), rywalizacji między mistrzem a uczniem („Mistrzowska rozgrywka”) czy hakowania („Zgubiony telefon”).

Na widzów kochających oglądanie życia innych osób czeka oszałamiający wybór programów typu reality, zaczynając od zmagań wytrzymałościowych w programach „Silni i sprawni: Starcie stu” oraz „Siren: Survive the Island”, przez surwiwal zombie („Zombieverse”), program o dorastaniu („Nineteen to Twenty”) po wyzwania intelektualne („Diabelski plan”).

Obejrzymy też dwa nowe dokumenty. „Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film” (tytuł roboczy) to zapis poszukiwań debiutanckiego filmu nagrodzonego Oscarem reżysera Bonga Joon-Ho, zaś dokument o prawdziwej zbrodni „W imię boże: Wiara i kłamstwa” opowiada o samozwańczych mesjaszach we współczesnej historii Korei.

Czytaj też:

„The Last of Us” bije rekordy na HBO Max. Są pierwsze dane. Przebije „Ród Smoka”?Czytaj też:

Nowe i dobre filmy na Netflix. Podpowiadamy, co warto obejrzeć