„The Last of Us” bije rekordy na HBO Max. Są pierwsze dane. Przebije „Ród Smoka”?

Z danych Nielsena i Warner Bros. Discovery wynika, że pierwszy odcinek serialu z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w głównych rolach przyciągnął na platformę HBO Max i na kanał HBO 4,7 mln widzów w Stanach Zjednoczonych. To czyni premierę „The Last of Us” drugą największą w historii w ostatnich 13 latach. Serię wyprzedza jedynie na podium „Ród Smoka”, który zadebiutował latem zeszłego roku i przyciągnął od razu prawie 10 mln widzów. Dla porównania, „Gra o tron” w 2011 roku przyciągnęła 4,2 mln widzów.

„The Last of Us” pobił też takie tytuły jak „Detektyw”, „The Leftovers”, „Westworld”, „Sukcesję”, „Sillicon Valley” czy „Euforię”.

„The Last of Us”. Co wiemy o serialu?

Serial HBO Original „The Last of Us” – oparty na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo The Last of Us, opracowanej przez Naughty Dog dla platform Playstation, został napisany i wyprodukowany przez Craiga Mazina i Neila Druckmana. Serial jest koprodukcją z Sony Pictures Television. Producentami wykonawczymi są Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan i Rose Lam. Serial wyprodukowany został przez PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint oraz Naughty Dog.

„Dwadzieścia lat po wybuchu epidemii, która pustoszy planetę, ocaleni Joel i Tess otrzymują zadanie mogące zmienić losy świata” – brzmi opis 1. odcinka serialu.

W serialu wystąpią: Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon, Elaine Miles jako Florence, a także Ashley Johnson oraz Troy Baker.

