„M jak miłość”. Radek pocałuje namiętnie Izę

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – co w nowym odcinku?

Stan Jakuba poprawia się i Kasia wyznaje ukochanemu, że jednak nie wzięli prawdziwego ślubu. Z kolei Olek za namową Anety proponuje Łukaszowi, by wrócił do kliniki. Argasiński oficjalnie decyzję kolegi popiera, ale po cichu pragnie zemścić się na Wojciechowskim. Tymczasem Ewa Kalinowska zatrudnia w przychodni Klaudię, uwodzicielkę, która zaczyna udawać jedną z pacjentek i ma za zadanie skłócić Łukasza z Patrycją. Marcin wraca z dziećmi znad morza, coraz bardziej stęskniony za żoną i gdy Iza cały dzień spędza w redakcji ignorując potrzeby bliskich i pracując do późna z Radkiem – czuje się naprawdę zraniony. Gdy chłopak opowiada o kryzysie w swoim związku Barbarze, ta decyduje się szczerze porozmawiaćz Izą. Radek w pracy namiętnie całuje Chodakowską.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

