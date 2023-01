„Barwy szczęścia”. Ojciec Eweliny przenosi ją do innej szkoły

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku „Barw szczęścia”?

Jerzy wciąż żartuje z Małgorzaty po "występie", jaki dała podczas aukcji. Opowiada o tym rozbawionej Natalii. Emilka, która podsłuchuje rozmowę dorosłych, dochodzi do wniosku, że kłamstwa nie są złe i postanawia przetestować to na nauczycielce. Patryk po ostatnich wydarzeniach musi się tłumaczyć przed Niedzielską i przed wściekłym ojcem Eweliny, Markowskim. Rozmowa w gabinecie dyrektorki szybko zmienia się w kłótnię, po której rodzice postanawiają zmienić nastolatce szkołę. Kolarow dostaje pismo od Zwoleńskiej i dzwoni do Damiana z pogróżkami. Później psuje Wójcikowi opinię kłamliwymi wpisami w sieci, co wychodzi na jaw, gdy Artur przedstawia Damiana i Aro Grzelakowej, a ta nagle rezygnuje z ich usług.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

