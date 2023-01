„Barwy szczęścia”. Bartosz śledzi Klarę i dociera na lotnisko

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – w nowym odcinku?

Tuż przed wylotem do USA, Klara wybiera się z Hubertem i Marysią do parku. Nie wie, że z ukrycia cały czas obserwuje ją Bartosz. Później mężczyzna podąża za pisarką na lotnisko. O poranku Ewelina odkrywa, że jest w domu z Patrykiem i Oliwką. Błaga nauczyciela, by zgodził się ukryć przedjej rodzicami wybryk z alkoholem. Gdy Jezierski się zgadza, Zbrowska jest wyraźnie zaniepokojona. Obawia się, że jej ukochany wpadnie przez to w kłopoty. Krystyna kłóci się z mężem, gdy ten zamiast na piknik nad rzeką, zabiera ją na wspólne łowienie ryb. Gdy Jaworski nie chce spełniać jej kolejnych zachcianek, ta po cichu ucieka do Marka.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

