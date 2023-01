Co nowego obejrzymy w weekend na Netflix? Lista premier

„Wołanie o prawdę”

Matka pochłonięta poszukiwaniem zaginionej córki znajduje pocieszenie w sieci wsparcia złożonej z innych dotkniętych przemocą kobiet.



„Archiwum”

W 2049 roku George Almore (Theo James) pracuje nad odpowiednikiem sztucznej inteligencji człowieka. Kiedy prototyp jest już prawie gotowy i wchodzi w ostatnią fazę testu, wypływają prawdziwe przesłanki jego pracy. To chęć połączenia sztucznej inteligencji ze wspomnieniami tragicznie zmarłej żony. Od tego momentu rozpoczyna się wyścig z czasem, podczas którego będzie musiał stanąć przed wyborem przekroczenia granic naukowych i etycznych, aby ocalić osobę, którą kocha najbardziej na świecie.



„Próba ognia. Pożar w kinie Uphaar”

Po tragicznym pożarze w kinie Uphaar dwoje pogrążonych w żalu rodziców przeżywa żałobę po stracie dzieci i zawzięcie walczy o sprawiedliwość.



„The Man on the Other Side”

Thriller szpiegowski osadzony w czasach zimnej wojny. Sekretarka z Niemiec Zachodnich zostaje schwytana przez tajną policję za pomoc w kradzieży dokumentów rządowych.



„Makanai. W kuchni domu maiko”

Dwie bliskie przyjaciółki przeprowadzają się do Kioto, żeby zrealizować marzenie o byciu maiko. Kiedy jednak zamieszkują pod jednym dachem, każda podąża inną drogą.



„Autostopowicz z siekierą”

Szokujący dokument o błyskawicznej wiralowej karierze beztroskiego włóczęgi i jego jeszcze szybszego upadku, który zaprowadził go do więzienia.



„Zaginiony pies”

Gdy jego ukochany pies znika, młody mężczyzna wyrusza z rodzicami na niesamowite poszukiwania, aby go odnaleźć i podać mu ratujące życie lekarstwo.



„Sexify”, sezon 2.

To historia ambitnej studentki informatyki - Natalii (Aleksandra Skraba), która marzy o tym, żeby wygrać prestiżowy konkurs. Jej kluczem do sukcesu ma być innowacyjna aplikacja, która pozwoli zaspokoić ciekawość i seksualne potrzeby jej rówieśników.



„Sky Rojo”, sezon 3.

Tragiczne wydarzenie sprawia, że trzy kobiety muszą salwować się szaloną ucieczką przed swoim alfonsem, jego pachołkami oraz własną mroczną przeszłością.



„Wikingowie. Walhalla”, sezon 2.

Minęło sto lat. Pojawia się nowe pokolenie legendarnych bohaterów, którzy chcą być kowalami własnego losu i zapisać się na kartach historii.



„Trolle 2”

Kiedy niespodziewane niebezpieczeństwo zagrozi całej populacji Trolli, Poppy i Mruk oraz ich przyjaciele wyruszą w wielką podróż przez nowe – niebezpieczne – lądy, by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie Trolle i połączyć się przeciw wrogowi.



„Kung Fu Panda: Smoczy rycerz”, sezon 2.

Legendarny wojownik Po sprzymierza się ze znakomitym angielskim rycerzem, żeby odzyskać magiczną broń i utraconą reputację, a przy okazji uratować świat!





„The Bureau Of Magical Things”, sezon 2. – premiera w niedzielę 15 stycznia

Nastolatka przypadkiem odkrywa czarodziejskie królestwo. Staje się jedyną osobą, która może zjednoczyć świat ludzi i magii, a także ocalić je od zguby.



„30 dni mroku ” – premiera w niedzielę 15 stycznia

Po przetrwaniu wydarzeń w miasteczku Barrow na Alasce, Stella Olemaun przeprowadza się do Los Angeles, gdzie celowo ściąga na siebie uwagę miejscowej społeczności wampirów, aby stawić im czoło i pomścić śmierć swojego męża, Ebena.



„Ali” – premiera w niedzielę 15 stycznia

Poruszająca historia jednego z największych bokserów wszech czasów - Muhammada Ali'ego.Czytaj też:

