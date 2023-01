Disney+ wypuścił na ulice Warszawy autobus promujący nowy serial! Mamy rozkład jazdy

Wszystkie osiem odcinków serialu oryginalnego Disney+ „Witamy w Chippendales” można od 11 stycznia oglądać na platformie. Jest to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami kryminalna saga, która opowiada niewiarygodną i owianą skandalami historię powstania największego i najbardziej rozpoznawalnego imperium męskiego striptizu na świecie. Głównym bohaterem osadzonego w latach 80. serialu jest Somen „Steve” Banerjee – imigrant z Indii, który robi wszystko, by spełnić swój amerykański sen. To właśnie on wpada na niecodzienny pomysł stworzenia klubów dla kobiet. Choć odniósł niewątpliwy sukces, zapłacił za niego najwyższą cenę, bo każde marzenie ma swoją ciemną stronę.

W gwiazdorskiej obsadzie „Witamy w Chippendales” znaleźli się m.in. Kumail Nanjiani („I tak Cię kocham”), Murray Bartlett („Biały Lotos”) oraz Juliette Lewis („Yellowjackets”). Serial już doczekał się pierwszych wyróżnień. Murray Bartlett otrzymał nominację do nagrody Critics Choice Television w kategorii „Najlepszy aktor drugoplanowy w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym”.

Autobus promujący serial „Witamy w Chippendales”. Rozkład jazdy

Wyjątkowy autobus promujący serial będzie kursował codziennie do 31 stycznia (z wyjątkiem 18 i 25 stycznia) w godzinach 16:00-23:00 na stałej trasie od Placu Zawiszy przez m.in. Norblin, Nowy Świat, Centrum aż do Placu Wilsona. Z przejazdu mogą skorzystać bezpłatnie wszyscy, a szczególnie osoby oczekujące na przystankach warszawskiej komunikacji miejskiej. W stylizowanym wnętrzu pasażerowie będą mogli poczuć się jak w amerykańskim klubie lat 80. – pełnym muzyki, świateł oraz neonów.

Wraz z akcją startuje kampania reklamowa, wykorzystująca m.in. telewizję, radio, outdoor oraz aktywności digitalowe. Całość uzupełni szeroka kampania z udziałem influencerów.

Czytaj też:

15 dobrych filmów o tematyce LGBTQ+. Znajdziesz je na NetflixCzytaj też:

Nie będzie 2. sezonu „Sandmana”? Twórca serialu próbował uciąć spekulacje