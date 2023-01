„Na Wspólnej”. Zdrada Kamila niszczy całą rodzinę Hofferów

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w nowym odcinku?

Brzozowski jest wściekły – Iga traktuje go jak gówniarza i kompletnie go nie szanuje. Pakuje się i wraz z synem wyprowadza do wynajętego mieszkania. Gdy Iga wraca do domu jest kompletnie zaskoczona. Ilona mówi Michałowi, że po wczorajszym incydencie Starski zrezygnował ze współpracy z nimi. Wkurzona Zdybicka wini za to Brzozowskiego – prywatne sprawy postawił ponad przyszłość firmy.

Zuza jest zaskoczona słysząc, że Kolenda zrezygnowała z pracy. Kamil kłamie, że nie zna powodu jej odejścia. Rozmawia też ze zdenerwowaną Ulą – obiecuje, że wyzna Zuzie prawdę. Ula stanowczo protestuje. Mama mogłaby tego nie przeżyć. Dziewczyna żali się Hao na ojca – chłopak stwierdza, że może jej mama też coś zawiniła. Ula jest wściekła – obrażona nie odbiera od niego telefonów.

Paweł i Beata zaczynają poszukiwania super niani dla Gucia. Rano zaskakuje ich kurier, który przynosi paczkę od Emila. Okazuje się, że to kamerka którą można połączyć z telefonem i obserwować, co dzieje się z dzieckiem. Okazuje się, że Larsson ma dostęp do sprzętu i podgląda synka oraz… Beatę. Wójcikowa ma jednak intuicję – sprawę załatwia bardzo ostro.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

