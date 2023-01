Dobre seriale, które przegapiłeś w 2022 roku. Podpowiadamy, gdzie je obejrzysz

„Stary człowiek” – Disney+



Oparty na bestsellerowej powieści Thomasa Perry'ego serial o tym samym tytule, „Stary człowiek” śledzi losy Dana Chase’a (Jeff Bridges), który kilkadziesiąt lat temu uciekł z CIA i od tego czasu żyje poza zasięgiem. Kiedy jednak do Chase’a przybywa zabójca i próbuje się go pozbyć, podstarzały agent odkrywa, że nie może liczyć na spokojną przyszłość, póki nie rozliczy się z tego, co się wydarzyło się w przeszłości.

Gdy Dan Chase wychodzi z ukrycia, zastępca dyrektora FBI ds. kontrwywiadu, Harold Harper, (John Lithgow) zostaje powołany do jego „upolowania” ze względu na swoją skomplikowaną wspólną przeszłość z uciekinierem. U boku Harpera pracuje jego protegowana, Angela Adams (Alia Shawkat) oraz agent specjalny CIA, Raymond Waters (E.J. Bonilla). Kiedy Chase okazuje się trudniejszy do schwytania, niż oczekiwały władze, do akcji wkracza agent do akcji specjalnych, Julian Carson (Gbenga Akinnagbe). Podczas ucieczki Chase wynajmuje pokój od Zoe McDonald (Amy Brenneman), która od dnia, w którym dowiaduje się prawdy o nowym lokatorze, będzie musiała czerpać z nieznanych jej dotąd rezerw, by przetrwać. W serialu występują także Bill Heck, Leem Lubany i Pej Vahdat.



„The Bear” – Disney+



Głównym bohaterem „Miśka” jest Carmen „Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), młody szef kuchni ze świata wykwintnych restauracji, który po bolesnym odejściu jednego z członków rodziny wraca do Chicago, by prowadzić rodzinny bar z kanapkami – The Original Beef of Chicagoland. Carmy zderza się z rzeczywistością tak odmienną od tego, do czego przywykł, i stara się odnaleźć w prowadzeniu małej firmy, czego nie ułatwiają mu wrodzony upór, oporna obsługa kuchni oraz napięte relacje rodzinne. A wszystko to dzieje się w cieniu straty brata, który popełnił samobójstwo.

„Misiek” to historia o jedzeniu, rodzinie, ciężkiej pracy, pięknie poczucia obowiązku oraz o bolesnych ludzkich potknięciach. Carmy walczy o przemianę zarówno The Original Beef of Chicagoland, jak i samego siebie, jednocześnie pracując na ostrzu noża z ludźmi, którzy ostatecznie stają się jego rodziną z wyboru.



„Ktoś, gdzieś” – HBO Max



Ktoś taki, jak Sam Miller może dusić się nawet w pełnym bezkresnych równin i rozciągających się po horyzont prerii stanie Kansas. Główną bohaterką serialu, który został zainspirowany życiem komiczki i piosenkarki Bridget Everett, jest Sam (Everett) na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która czuje się wyobcowana w swoim rodzinnym miasteczku. Sam zmaga się z poczuciem straty i potrzebą akceptacji, a śpiew jest dla jej ucieczką od prawdziwego życia. Pozwala jej lepiej poznać samą siebie oraz społeczność wyrzutków, którzy nie pasują do społeczeństwa, ale nigdy się nie poddają, co potwierdza, że każdy może znaleźć swoje miejsce na Ziemi oraz sposób, by w pełni się wyrażać. Wszędzie. Gdziekolwiek.



„Heartstopper” – Netflix



Chłopiec spotyka chłopca. Chłopcy zostają przyjaciółmi. Chłopcy się w sobie zakochują. Delikatny Charlie i twardy rugbysta Nick spotykają się w szkole dla chłopców i szybko odkrywają, że ich nieoczekiwana przyjaźń przeradza się w jeszcze bardziej zaskakujący romans. Charlie, Nick i grupa ich przyjaciół wyruszają w podróż do samopoznania i akceptacji, wspierając się nawzajem, gdy próbują odkryć, kim są naprawdę.



„Barry” – HBO Max



Barry (Bill Hader) jest w depresji, czuje się samotny i całkowicie wypalony. Na życie zarabia jako płatny zabójca z dolnej półki, co nie poprawia jego sytuacji. Nie ma ochoty na kolejne zlecenie, ale zgadza się na realizację nowej roboty w Los Angeles, gdzie ma „zająć się” młodym, aspirującym aktorem. Podążając za swoim celem, mężczyzna trafia na spotkanie lokalnej grupy teatralnej. Ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że w ich towarzystwie czuje się dobrze i nabiera przekonania, że chciałby zerwać ze starym życiem. Pozostaje tylko jeden problem – jak to zrobić?



„Siostry na zabój” – Apple TV+

Siostry Garvey zawsze były zżyte i się wspierały. Gdy okazuje się, że ich szwagier nie żyje, przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej rozpoczynają dochodzenie, które ma dowieść, że dokonano zabójstwa. Kierują swoją uwagę na siostry - każda z nich miała powody, by życzyć mu śmierci.





„Hacks” – HBO Max



Legendarnej aktorce komediowej z Las Vegas, Deborah Vance, grozi utrata rezydentury. Tymczasem w Los Angeles młoda, roszczeniowa pisarka Ava desperacko szuka pracy. Ku rozgoryczeniu obydwu ich wspólny menedżer Jimmy umawia je na spotkanie.



„Mo” – Netflix



Mo Najjar balansuje na granicy dwóch kultur, trzech języków i całych ton absurdu jako uchodźca z Palestyny, który jest zawsze o krok od uzyskania azylu na drodze do amerykańskiego obywatelstwa. Wraz z rodziną — niezłomną i uduchowioną matką, siostrą i starszym bratem — ucieka do Houston w Teksasie. Traktując śmiech jako lekarstwo na wszelkie bolączki, Mo stara się znaleźć swoje miejsce, choć w tym nowym życiu czekają na niego różne komplikacje.



„Rozdzielenie” – Apple TV+



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



„Minx” – HBO Max



W latach 70. w Los Angeles młoda, ambitna feministka łączy siły z tanim wydawcą, aby stworzyć pierwszy magazyn erotyczny dla kobiet.



„Schody” – HBO Max



Serial oparty na prawdziwej historii. Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„The Dropout” – Disney+



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„Pam & Tommy” – Disney+



Osadzony w pionierskich czasach Internetu serial „Pam & Tommy” opowiada wręcz niewiarygodną, lecz prawdziwą historię o sekstaśmie Pameli Anderson (Lily James) i Tommy'ego Lee (Sebastian Stan). Niezadowolony fachowiec (Seth Rogen) skradł z ich domu kasetę, która z ciekawostki w świecie pirackich VHS-ów zmieniła się w globalną sensację, gdy w 1997 roku trafiła do Internetu. Serial przedstawia jednocześnie historię miłosną i łotrzykowską opowieść ku przestrodze.



„Prawnik z Lincolna” – Netflix



Odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller wznawia karierę i wraca do swojego słynnego lincolna. Zaczyna od sprawy zabójstwa.



„Dziecko” – HBO Max



Mroczne i jednocześnie zabawne spojrzenie na macierzyństwo z perspektywy kobiety, która nie chce być matką. Kontrolujące, ale też niesamowicie urocze dziecko zmienia życie głównej bohaterki Natashy w surrealistyczny horror.Czytaj też:

