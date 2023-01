„M jak miłość”. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie

„M jak miłość” jest emitowane na antenie TVP2 od 2000 roku. Pierwszy odcinek serialu został wyemitowany 4 listopada 2000 roku. Akcja serialu rozpoczyna się, gdy Barbara i Lucjan Mostowiakowie obchodzą w swoim domu w Grabinie 40. rocznicę ślubu. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” emitowane jest od ponad 20 lat

Obecnie widzowie mogli obejrzeć 1697. odcinek. Serial otrzymał kilka Telekamer, nie tylko za Najlepszy serial obyczajowy, ale także m.in. Platynową Telekamerę. Od drugiego odcinka podkładem do czołówki była piosenka Wojciecha Gąssowskiego „M jak miłość”. Od 2011 roku fani słyszą utwór „Nie pytaj o miłość” Beaty Kozidrak. Od 2006 do 2007 roku wydawano czasopismo „M jak miłość”, gdzie znajdowały się informacje i ciekawostki. W 2005 roku TVP sprzedała prawa do serialu rosyjskiej firmie producenckiej Amedia. 14 marca 2006 w kanale Pierwyj – jednej z największych rosyjskich stacji telewizyjnych, wystartował serial pod tytułem „Lubow kak lubow”.

Od debiutu produkcji minęło ponad 20 lat i wiele się zmieniło. Mało kto z fanów pamięta pierwsze związki i perypetie bohaterów. W tym czasie zmienili się też bohaterowie. Co prawda, wielu z nich, już nie występuje w produkcji, ale warto zerknąć, jak różnią się ich archiwalne i współczesne fotografie.

