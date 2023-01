„Barwy szczęścia” odc. 2729. Co czeka widzów? Streszczenie

Igor wychodzi w końcu ze szpitala, dziękując Kasi za pomoc, a Maks jest szczęśliwy, że wraca do taty. Łukasz dzieci podrzuca do Izy i organizuje dla siebie oraz żony romantyczny wieczór... Damian ostatecznie rozstaje się z Renatą zraniony tym, że niepotrzebnie dała mu nadzieję. Dominika od razu obawia się, że przyjaciel podczas kryzysu na nowo sięgnie po alkohol. Gdy Renatę odwiedza później w Feel Good Marcin, dziewczyna, zirytowana, nagle go odtrąca. Jarecki przekazuje Klarze, że producent z USA chce jej książkę przenieść na duży ekran. Hubert cieszy się z sukcesu żony.

„Barwy szczęścia”. Opis serialu

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Gdzie emitowany jest serial „Barwy szczęścia”?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

