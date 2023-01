Harlan Coben obchodzi urodziny. To najlepsze adaptacje jego powieści, które znajdziecie na Netflix

Autor, uwielbiany przez fanów za swoje pełne napięcia opowieści kryminalne, tworzy światy, które wciągają czytelników bez reszty. Spiętrzone tajemnice, rodzinne sekrety i niespodziewane tragedie budzą dodatkowy dreszcz niepokoju, gdy uświadamiamy sobie ich prawdopodobieństwo zdarzenia się w życiu zwyczajnych ludzi. Bohaterowie wielokrotnie zostają skonfrontowani z sytuacjami, w których muszą podjąć trudne i niejednoznaczne etycznie decyzje. Twórcy serialowych adaptacji Netflix osadzają wydarzenia w kulturze tego kraju, w którym powstała produkcja. Widzowie mogą zobaczyć wiernie odwzorowany obraz Polski lat 90., pokazanej w „W głębi lasu”, dobrze oddane spektrum francuskich różnic społecznych w „Bez pożegnania” czy wiele wymiarów brytyjskości w „Zostań przy mnie”.

Z okazji urodzin Harlana Cobena, przypominamy wam serialowe adaptacje jego powieści, które znajdziecie na Netflix. To tytuły, który musi obejrzeć każdy fan twórczości autora.

„The Stranger”



Głównym bohaterem serialu jest Adam Price. Jest prawnikiem odnoszącym sukcesy zawodowe, a jego życie rodzinne przypomina sielankę. Ma kochającą żonę i dwóch synów. Wszystko ulega jednak zmianie, kiedy tajemnicza nieznajoma zdradza mu tajemnicę, dotyczącą jego żony Corrine, która chwilę później znika bez śladu. Ma to druzgocący wpływ na jego pozornie doskonałe życie. Z czasem ta sama nieznana kobieta w czapce z daszkiem wprowadza zamieszanie w życie kolejnych ludzi. Adam Price wszczyna prywatne śledztwo, by odkryć prawdę.



„Bez pożegnania”



Guillaume Lucchesi jest po trzydziestce i sądzi, że największą tragedię swojego życia ma już za sobą. Stracił dwie osoby, które kochał najmocniej na świecie: Sonię, czyli swoją pierwszą miłość, oraz Freda, swojego brata. Jednak dziesięć lat później Judith, dzięki której odzyskał wolę życia, nagle znika podczas pogrzebu jego matki. Aby odnaleźć ukochaną, Guillaume musi zmierzyć się z całą prawdą, jaką ukrywali przed nim krewni i przyjaciele, oraz faktami, które od dawna ignorował — co miało pewne plusy, ale jednak znacznie więcej minusów.



„Zostań przy mnie”



Dreszcz emocji, trzymająca w napięciu historia i tajemnice minionych zbrodni, które właśnie zaczynają wychodzić na jaw. Serial „Zostań przy mnie” próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze można znać drugą osobę. Każdy z czterech głównych bohaterów — Megan (Jumbo) pracująca matka trójki dzieci, Ray (Armitage), niegdyś obiecujący fotoreporter, Broome (Nesbitt) detektyw, który nie jest w stanie zapomnieć o nierozwiązanej sprawie zaginięcia sprzed wielu lat, i Lorraine (Parish), dawna przyjaciółka Megan — skrywa przed swoimi najbliższymi mroczne sekrety. Przeszłość powraca, by ich prześladować, grożąc zrujnowaniem życia nie tylko ich samych, ale również bliskich im osób. Jaki będzie ich następny ruch?



„Zachowaj spokój”



Serial „Zachowaj spokój” przedstawia zamożne osiedle, gdzie pozostająca w bliskich relacjach lokalna społeczność wiedzie spokojne życie. Wszystko zmienia się, gdy osiemnastoletni Adam znika bez śladu. Niebezpieczeństwo szybko eskaluje, a zaniepokojeni rodzice robią wszystko, by chronić swoje dzieci, które u progu dorosłości postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce.



„Safe”



Rok po śmierci żony Tom samotnie wychowuje dwie córki na pięknym strzeżonym osiedlu, w otoczeniu przyjaciół. Nawiązuje również znajomość, która może przerodzić się w coś poważniejszego. Jednak kiedy jego starsza córka znika w tajemniczych okolicznościach, Tom odkrywa, że tak naprawdę niewiele wie o najbliższych mu osobach, które skrywają mroczne sekrety — podobnie zresztą jak miejsce, w którym mieszka. Partnerzy, dzieci, kochankowie, rodzice, przyjaciele — czy ktokolwiek z nas może powiedzieć, że w pełni zna osoby, które kocha? A na ile inni znają Toma? Gdy go poznajemy, ten chirurg dziecięcy i samotny ojciec jest nadal pogrążony w żałobie po śmierci swojej ukochanej żony, Rachel. Trudno mu sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nim wychowanie dwóch nastoletnich córek, w sytuacji gdy sam nie otrząsnął się jeszcze po osobistej tragedii. Stopniowo odkrywamy, że Tom odczuwa wyrzuty sumienia w związku z wydarzeniami, do jakich doszło w noc śmierci Rachel. Tajemnica z tym związana ostatecznie wyjdzie na jaw. Poznamy prawdę o tym, jak zginęła Rachel. Dowiemy się też, dlaczego Tom czuje się winny. Okaże się też, że córka Toma i Rachel, Jenny, skrywa pewien sekret związany z tamtą nocą. Ten sekret odsłania mroczne tajemnice, które mogą doprowadzić do rozłamu w wielu rodzinach, a nawet w całej społeczności. Jednak winy będą mogły zostać odkupione.



„Niewinny”



Pewnego wieczoru Mat chciał przerwać bójkę, ale przez przypadek zabił człowieka. Teraz po dziewięciu latach próbuje zacząć życie na nowo u boku swojej żony, Olivii. Wszystko idzie dobrze, aż do czasu, gdy Mat otrzymuje niepokojące połączenie z telefonu przebywającej w podróży służbowej Olivii i rozpoczyna szaleńczy wyścig z czasem. Poszukiwań prawdy nie ułatwia mu fakt, że jego niewinność po raz kolejny zostaje zakwestionowana — tym razem przez Lorenę, policjantkę badającą sprawę zaskakującego samobójstwa.



„W głębi lasu”



„W głębi lasu” to kolejna produkcja Netflix rozgrywająca się w Polsce. Fabuła obejmuje dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019. Opowieść w zaskakujący sposób przedstawia losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował, legnie w gruzach. Czytaj też:

