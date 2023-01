Dziś w „Pierwszej miłości” same problemy. Anka jest już zamieszana w oszustwa

Anka bardzo przeżywa wizytę policji w Blue Moon. Ma złe przeczucia co do powodu pojawienia się funkcjonariuszy w barze. Sebastian postanawia porozmawiać z nią o zaistniałej sytuacji. Czy uda mu się ją uspokoić? Anka dowiaduje się, że już jest zamieszana w oszustwa, które zaplanował. Biały wstawia się za ukochaną, ale szef jest wyraźnie zirytowany ich postępowaniem.

Tymczasem wystraszony Oskar dzwoni do Kaliny i prosi, by ona natychmiast przyjechała do szpitala. Połknięte przez Marlenkę ciało obce może wpłynąć na zdrowie dziewczynki. Rentgen pokaże czy potwierdzą się obawy Oskara. Kalina usłyszy coś, na co nie była przygotowana. Natomiast Śmiałkowi trudno pogodzić się z utratą wymarzonych funduszy na budowę siłowni plenerowej w Wadlewie. Na domiar złego, zdenerwowany wójt Nowosiółek składa mu niezapowiedzianą wizytę...

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

Serial „Pierwsza miłość” oglądać można od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT. Format gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki oglądać można także w Polsat Box Go.

Czytaj też:

Młoda gwiazda „M jak miłość” wyznała, że próbowano ją zgwałcićCzytaj też:

Co dziś w „Barwach szczęścia”? Oliwka oszaleje z zazdrości. Patryk zerwie kontakt z 14-latką?