Młoda gwiazda „M jak miłość” wyznała, że próbowano ją zgwałcić

Monika Mielnicka od 2018 roku wciela się w serialu „M jak miłość” w Lilkę Banach, dziewczynę Mateusza. Grała ponadto w „Powidokach”, „Na Wspólnej”, „Ojcu Mateuszu” czy „Komisarzu Aleksie”. Aktorka zajmuje się też dubbingiem. 22-latka dorastała na oczach widzów TVP i chętnie dzieli się życiem w sieci. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 37 tysięcy osób.

Gwiazda „M jak miłość” wyznała: Próbowano mnie zgwałcić

Teraz wielu fanów Mielnickiej dowiedziało się o tym, że przeżyła ona traumatyczne chwile. W rozmowie z magazynem „Twoje imperium” aktorka zdecydowała się na odważne wyznanie. Poinformowała, że ktoś próbował ją zgwałcić.

– Mężczyzna, którego znałam, najpierw odurzył mnie alkoholem, a potem zaczął się do mnie dostawiać. Byłam w takim szoku, że nawet nie oponowałam. Zupełnie jakbym straciła władzę nad swoim ciałem. Byłam przerażona. Ostatecznie, gdy zobaczył, że nie reaguję na jego starania, zrezygnował. Nawet nie chcę się zastanawiać, co mogłoby się dalej wydarzyć, gdyby był jeszcze bardziej natarczywy – powiedziała.

Traumatyczna sytuacja odbiła się na psychice Mielnickiej. Przyznała, że przez długi czas nie umiała sobie z tym wszystkim sama poradzić, a jednocześnie nie chciała kontaktów z ludźmi i wciąż płakała. – Do niedawna byłam w związku. Wszystko nam się układało, ale czasami pojawiało się we mnie wspomnienie dawnych zdarzeń. Wtedy zastanawiałam się, co zrobię, jeśli mój chłopak zawiedzie moje zaufanie i przekroczy moje granice – przyznała szczerze aktorka.

