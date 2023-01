„M jak miłość”. Co we wtorkowym odcinku? Tego nikt się chyba nie spodziewał

Otar kolejny raz pomaga Iwonie oraz Aleksandrze i wymyśla nazwę dla ich lokalu: „Makarenka”. Seniorki zatrudniają Tymona przystojniaka, którego poznały przypadkiem w trakcie joggingu i który okazał się świetnym cukiernikiem. Basia ma urodziny, ale wcale nie jest szczęśliwa. Matka zapomniała o jej święcie. Poza tym nastolatka – razem z Anią oraz Jaśkiem próbuje pomóc Damianowi, którego rodzina znów ma problemy finansowe, przez co chłopak nie może wyjechać z przyjaciółmi na wakacyjny obóz. Lilka w końcu zauważa, że Maks ją śledzi i wpada w panikę. A gdy szuka pomocy w bistro, mężczyzna brutalnie atakuje ją oraz Frankę. Po chwili na miejscu zjawia się także Ethan, żądając od ukochanej, by wróciła z nim do Kanady. Franka, którą bandyci zamykają na zapleczu, w końcu jednak ucieka i biegnie po pomoc do Mateusza. Mostowiak od razu wkracza do akcji i rzuca się na napastników, nie dbając o własne bezpieczeństwo. Jest gotów na wszystko, by uratować Lilkę. Tymczasem Ethan sięga po broń.

„M jak miłość”. O serialu

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

Czytaj też:

Quiz dla lubiących wyzwania! „Pokonał” już niejednegoCzytaj też:

Co zniknie z Netfliksa do końca stycznia 2023? Lista