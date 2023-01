Co zniknie z Netfliksa do końca stycznia 2023? Lista

„Hemlock Grove” – na Netflix do 5 stycznia



Tajemnice są codziennością w małym miasteczku Hemlock Grove w Pensylwanii, gdzie największe zło ukrywa się na widoku.



„Władca Paryża” – na Netflix do 9 stycznia



W XIX-wiecznym Paryżu słynny kryminalista Eugène-François Vidocq szkoli policję do walki z półświatkiem, aby uniknąć wyroku śmierci.



„Powrót do eks” – na Netflix do 11 stycznia



Nowe początki czy niewygodny bagaż? Czwórka singli ma okazję ponownie zejść się ze swoimi byłymi lub raz na zawsze zostawić przeszłość za sobą.



„Sprawiedliwi” – na Netflix do 12 stycznia



Młoda pielęgniarka razem z grupą podobnych sobie patriotów ryzykuje życiem, walcząc o swoją ojczyznę i o ocalenie Żydów podczas II wojny światowej.



„Rodzina Treflików” – na Netflix do 14 stycznia



Uwielbiany na świecie polski serial muzyczny dla dzieci tworzony w technice lalkowej przez KAZstudio w Gdyni



„Służby specjalne” – na Netflix do 18 stycznia



Po rozwiązaniu Wojskowych Służb Informacyjnych utworzona zostaje nowa organizacja wywiadowcza, której zadaniem jest przeprowadzanie operacji specjalnych.



„Seksowne mamy” – na Netflix do 18 stycznia



Zobacz, co się dzieje, gdy najbogatsze i najpiękniejsze Australijki przygotowują się do przyjścia na świat swoich pociech.



„Damnation” – na Netflix do 19 stycznia



Czasy Wielkiej Depresji. W wiejskiej społeczności w stanie Iowa pojawia się przybysz z mroczną przeszłością, który udaje kaznodzieję i podburza farmerów do strajku.



„Gdzie jest mój agent?” – na Netflix do 22 stycznia



Prestiżowa paryska agencja aktorska wpada w nieoczekiwane kłopoty, ale robi wszystko, by zadowolić swoich słynnych klientów.



„Angel Beats” – na Netflix do 31 stycznia



W liceum, które jest przystankiem na drodze do życia wiecznego, nastolatek zostaje zaangażowany w walkę o prawa osób zamkniętych w czyśćcu.



„Miraculous: Biedronka i Czarny Kot” – na Netflix do 31 stycznia



Kiedy Paryżowi grozi niebezpieczeństwo, Marinette zamienia się w Biedronkę. Jednak nie wie, że Adrien, jej szkolna miłość, też jest superbohaterem o imieniu Czarny Kot.



„Pop Team Epic” – na Netflix do 31 stycznia



Animowana adaptacja magnetycznego komiksu opowiadająca o przygodach Popuko i Pipimi.



„The Mystic River” – na Netflix do 31 stycznia



Podczas gdy ciężarne kobiety znikają w odległej nigeryjskiej wiosce na przestrzeni dziesięcioleci, lekarka z dzieckiem jest bardzo bliska odkrycia niebezpiecznych tajemnic. Czytaj też:

QUIZ. Zmierz się z pytaniami z finału „Jeden z dziesięciu”Czytaj też:

Netflix przypomina, co obejrzymy w styczniu. Część tytułów już w serwisie