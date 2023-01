Co warto obejrzeć teraz na Netflix? Najlepsze tytuły

„Biały Szum”



Profesor Gladney i jego rodzina walczą z toksycznymi następstwami wypadku kolejowego w ich mieście.



„7 kobiet i tajemnica”



Ginie głowa rodziny. Siedem kobiet, kierując się różnymi motywami, próbuje rozwiązać zagadkę tego morderstwa.



„Krzywe linie boga”



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Plan lekcji”



Po śmierci nauczyciela jego przyjaciel i były policjant podejmuje pracę w szkole, aby zmierzyć się z gangiem podejrzewanym o jego zabójstwo.



„Glass Onion: Film z serii Na noże”



W drugiej części filmu „Na noże” detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę morderstwa i wytypować sprawcę z barwnego grona podejrzanych.



„Kalejdoskop”



Bogaty amerykański playboy, Barney Lincoln, włamuje się do genewskiej drukarni, zaopatrującej europejskie kasyna w karty do gry. Podczas włamania nanosi na matryce tylko sobie znane zmiany, umożliwiając sobie w ten sposób oszukiwanie kasyn. W czasie rozrywek w Monte Carlo poznaje młodą, londyńską projektantkę mody - Angel McGinnis, która, jak później się okazuje, jest córką inspektora angielskiego Scotland Yard'u. Lincoln dostaje ultimatum - albo pomoże ojcu Angel ująć groźnego przestępcy - Dominiona, albo jego grzeszne występki zostaną ujawnione...



„Podglądaczka”



Hakerka Miranda uwielbia podglądać swoją sąsiadkę, prostytutkę Cléo. Jednak gdy ich ścieżki się krzyżują i dochodzi do morderstwa, życie Mirandy na zawsze się zmienia.



„Zdrada”



Zastępca szefa MI6 ma przed sobą obiecującą przyszłość, ale po spotkaniu z rosyjską kobietą szpiegiem zaczyna kwestionować całe swoje życie.



„Chwała”



Kobieta, która przed laty przeżyła potworne tortury w szkole, wprowadza w życie drobiazgowy plan zemsty, aby sprawcy wreszcie zapłacili za to, co jej zrobili.



„Zwerbowany”



Młody prawnik zostaje wciągnięty w niebezpieczną międzynarodową aferę szpiegowską, gdy dawna pracownica CIA grozi, że ujawni sekrety agencji.



„Wednesday”



Makabrycznie bystra i sarkastyczna Wednesday Addams prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw, przysparzając sobie nowych przyjaciół i wrogów w Akademii Nevermore.



„Życie z samym sobą”



Rozczarowany życiem i miłosnymi porażkami mężczyzna poddaje się tajemniczej terapii. Zaraz potem odkrywa, że został zastąpiony lepszą wersją samego siebie.



„Seven Seconds”



W Jersey City zostaje zabity piętnastoletni Afroamerykanin. Gdy policja próbuje zatuszować sprawę, rozpoczyna się poszukiwanie prawdy.



„Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie”



Idealne życie nowojorskiej dziennikarki zaczyna chwiać się w posadach, gdy twórca dokumentu kryminalnego zmusza ją do konfrontacji z licealną przeszłością.



„Potężne sierotki”



Zmagający się z trudną przeszłością, licealny trener futbolu przygotowuje drużynę sierot do Mistrzostw Stanu podczas Wielkiego Kryzysu.

