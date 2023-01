„Zakłamane życie dorosłych” od dziś na Netfliksie. Gwiazda „Rain Mana” oraz debiutantka na ekranie

O popularności włoskiej pisarki Eleny Ferrante, której prawdziwej tożsamości czytelnicy nie znają (istnieją jednak poparte dziennikarskim śledztwem przypuszczenia, kim może być), z pewnością można mówić jako o popkulturowym fenomenie. Tajemnicza autorka zyskała międzynarodową sławę, a filmowcy chętnie sięgają po jej prozę. Kilka lat temu na HBO GO i we włoskiej stacji RAI ukazał się pierwszy sezon „Genialnej przyjaciółki”, a niedługo widzowie zobaczą czwarty i ostatni. W marcu tego roku do polskich kin trafi „Córka” w reżyserii Maggie Gylenhall, na podstawie powieści Ferrante o tym samym tytule. Od dziś na Netfliksie można z kolei oglądać sześcioodcinkowy miniserial „Zakłamane życie dorosłych”, którego akcja dzieje się w bliskim pisarce Neapolu.

Najnowsza powieść Ferrante ukazała się w Polsce w 2020 roku nakładem wydawnictwa Sonia Draga. Akcja opartego na niej serialu rozgrywa się w latach 90. XX wieku. Opublikowane przez Netfliksa zwiastuny wprowadzają widza w główne wątki fabuły. Zbuntowana nastolatka Giovanna ma problemy z nauką i nie dogaduje się ze swoimi rodzicami. Ma poczucie, że nie spełnia oczekiwań swojego ojca, który nazywa ją „brzydką” i porównuje do swojej siostry Vittorii. Po tej uwadze dziewczyna nawiązuje relację z ciotką, której wcześniej nie znała. Jej rodzice, którzy mieszkają w zamożniejszej części Neapolu, a z Vittorią nie chcą mieć kontaktu, sprzeciwiają się temu. Już w zapowiedzi serialu pobrzmiewają tematy podejmowane przez Ferrante m.in. w cyklu neapolitańskim – rodzinne relacje, napięcia miedzy życiem w bogatej i biednej części miasta oraz szukanie przez bohaterkę odpowiedzi, do którego z nich należy. Wielbiciele południa Włoch z pewnością rozpoznają w serialu kilka znajomych miejsc. W jednej ze scen włączonych do zwiastuna widać charakterystyczny punkt Neapolu – imponujący widok na Wezuwiusz ze wzgórza w zamożnej dzielnicy Posillipo.

„Zakłamane życie dorosłych”. Trudne dorastanie i prawdziwe oblicze Neapolu

Widzowie, którzy oglądali choćby pierwszy sezon „Genialnej przyjaciółki” na świeżo po przeczytaniu książek z pewnością mieli poczucie, że „wierna adaptacja” to mało powiedziane w kontekście produkcji HBO. Wiele serialowych scen dosłownie otwierało w głowie własne wyobrażenia, a dialogi były zaczerpnięte wprost z książki. Także tym razem nie należy się spodziewać dużych odstępstw od literackiego pierwowzoru. Giovanna raczej nie stanie się nową bohaterką memów, podobną do Maeve Wiley czy Wednesday Addams. Opublikowane przez Netfliksa zwiastuny budzą skojarzenia ze stylistyką kameralnego, europejskiego dramatu, a nie typowego serialu dla nastolatek, nawet jeśli dziewczyna na plakacie prowokacyjnie pokazuje widzowi środkowy palec.

„Zakłamane życie dorosłych” wyreżyserował Włoch, Edoardo De Angelis. W rolach głównych zobaczymy młodą debiutantkę, Giordanę Marengo (Giovanna), oraz Valerię Golino (Vittoria), urodzoną w Neapolu aktorkę i reżyserkę, która grała także w zagranicznych produkcjach, m.in. w „Rain Manie” Barry’ego Levinsona. Serial wyprodukowała włoska firma Fandango.

W rozmowie z „Harpeers Baazar” Eleonora Andreatti, dyrektor ds. włoskich seriali Netfliksa, powiedziała, że dzięki lokalnym produkcjom liczy na obalenie licznych stereotypów na temat Włoch, które na świecie nadal są znane jako „kraj słońca, dobrego jedzenia oraz przystojnych mężczyzn w bezrękawnikach”. – Mamy obowiązek przedstawiania tego, co jest inne, aby naprawdę opowiedzieć, kim jesteśmy i jaki jest nasz kraj w swojej złożoności i bogactwie; jego piękno, ale także mroczne aspekty – mówiła, gdy ruszały prace nad serialem.

Przed premierą serwis streamingowy opatrzył czekającą na premierę produkcję etykietami „słodko-gorzki, wzruszający, osobisty”, co przynajmniej częściowo zwiastuje adaptację bliską stylowi Eleny Ferrante. Na ożywienie zainteresowania czytelników z pewnością liczy także wydawnictwo Sonia Draga, które wznowiło powieść z serialową okładką. Nowe wydanie ukaże się 18 stycznia.

