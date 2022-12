10 najpopularniejszych seriali i filmów na HBO Max w 2022 roku

Koniec roku to czas podsumowań także dla popularnych platform streamingowych. HBO Max udostępniła listy najpopularniejszych 10 filmów i seriali w 2022 roku. Te tytuły obejrzała największa ilość widzów.

TOP 10 seriali na HBO Max w 2022 roku

10. „Schody”



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



9. „I tak po prostu”



Carrie, Miranda i Charlotte mierzą się z trudami miłości i życia po pięćdziesiątce.



8. „Opowieść podręcznej”



Antyutopijna przyszłość. June Osborne zostaje zmuszona do życia jako podręczna. Jej zadaniem jest urodzenie jak największej liczby dzieci.



7. „Rick i Morty”



Ekscentryczny naukowiec Rick udaje się ze swoim wnukiem Mortym do najdziwniejszych miejsc w galaktyce i alternatywnych rzeczywistości.



6. „Ród smoka”



Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest "Gra o tron".



5. „Zapukaj do moich drzwi”



Eda, która pochodzi z biednej rodziny i wiąże wszystkie swoje nadzieje z edukacją, konfrontuje się z bogatym Serkanem Bolat, przez którego traci międzynarodowe stypendium edukacyjne i zostaje tylko z maturą. Serkan Bolat oferuje Edzie przywrócenie stypendium, jeśli będzie udawać jego narzeczoną przez dwa miesiące.



4. „Euforia”



Życie uzależnionej od narkotyków nastolatki zmienia się, gdy poznaje transseksualną dziewczynę, która przybyła do miasta.



3. „Przyjaciele”



Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku.



2. „Teoria Wielkiego Podrywu”



Dla Leonarda i Sheldona nie ma tajemnic w naukach ścisłych czy grach komputerowych. W relacjach damsko-męskich nie radzą sobie w ogóle.



1. „Gra o tron”



Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.

Najpopularniejsze filmy na HBO Max w minionym roku

10. „Następstwa”



Vada zmaga się z traumą po tragedii, do której doszło w jej szkole. To doświadczenie zmienia na zawsze jej relacje z rodziną i przyjaciółmi a także spojrzenie na świat.



9. „Małe rzeczy”



Dwóch policjantów ściga seryjnego mordercę.



8. „Ojciec panny młodej”



Historia ojca, który musi poradzić sobie ze zbliżającym się ślubem córki, opowiedziana przez pryzmat wielu relacji w wielkiej, rozległej kubańsko-amerykańskiej rodzinie.



7. „Elvis”



Historia wieloletniej relacji Elvisa Presleya z Parkerem. Kluczowym elementem opowieści jest jedna z najważniejszych osób w życiu piosenkarza jego żona Priscilla Presley.



6. „Matrix zmartwychwstania”



Podążaj za Neo, który prowadzi zwyczajne życie w San Francisco, gdzie jego terapeuta przepisuje mu niebieskie pigułki. Jednak Morfeusz oferuje mu czerwoną pigułkę i ponownie otwiera jego umysł na świat Matrix.



5. „Kimi”



Pracownica techniczna cierpiąca na agorafobię odkrywa dowody brutalnego przestępstwa. Próbuje to zgłosić, ale zderza się z biurokracją, co zmusi ją do zrobienia tego, czego najbardziej się obawia.



4. „King Richard”



Losy Venus i Sereny Williams, które dzięki ojcu stały się najlepszymi tenisistkami w historii tego sportu.



3. „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a”



Grindelwald wraz ze swoją armią dąży do przejęcia władzy na świecie. Dumbledore i Newt z pomocą przyjaciół chcą temu zapobiec.



2. „Diuna”



Szlachetny ród Atrydów przybywa na Diunę, będącą jedynym źródłem najcenniejszej substancji we wszechświecie.



1. „The Batman”



Batman i James Gordon stawiają czoła nieobliczalnemu Człowiekowi-Zagadce w skorumpowanym Gotham City.Czytaj też:

