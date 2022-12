Najlepsze seriale 2022 roku, które obejrzysz w Polsce. Zestawienie serwisu Rotten Tomatoes

30. „Chłopaki przedstawiają: Czyste zło” – Amazon Prime

Przed wami dzieło najbardziej szalonych głów w Hollywood, „Czyste zło” – zbiór ośmiu szokujących animowanych filmów krótkometrażowych.





29. „Dom” – Netflix



W tej czarnej komedii animowanej tajemniczy dom skrywa historie biednej rodziny, nerwowego dewelopera i sfrustrowanej właścicielki na przestrzeni dziejów.



28. „Minx” – HBO Max



W latach 70. w Los Angeles młoda, ambitna feministka łączy siły z tanim wydawcą, aby stworzyć pierwszy magazyn erotyczny dla kobiet.



27. „Stary człowiek” – Disney+



Dan Chase odszedł wiele lat temu z CIA i od tego czasu żył na uboczu. Kiedy pojawia się zabójca, który próbuje zamordować Chase'a, stary agent przekonuje się, że aby mieć przyszłość, musi uporządkować swoją przeszłość.



26. „Russian Doll”, sezon 2. – Netflix



Kobieta zostaje uwięziona w tajemniczej pętli czasowej. Co wieczór idzie na tę samą imprezę, na której umiera, po czym rano budzi się cała i zdrowa.



25. „Czarny ptak” – Apple TV+



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



24. „Rozdzielenie” – Apple TV+



Mark zarządza zespołem pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku zabiegu. Gdy po pracy zjawia się w jego życiu tajemniczy kolega, Mark zaczyna stopniowo odkrywać prawdę na temat ich zawodów.



23. „Zbrodnie po sąsiedzku” – Disney+



Serial śledzi losy trójki nieznajomych, których łączy obsesja na punkcie true cime i którzy nagle wplątują się w prawdziwą zbrodnię, gdy badają tajemniczą śmierć sąsiada z ich nowojorskiego apartamentowca.



22. „The Boys”, sezon 3. – Prime Video



Grupa samozwańczych obrońców sprawiedliwości przeciwstawia się superbohaterom, którzy nadużywają swoich mocy.



21. „Ms. Marvel” – Disney+



Nastoletnia fanka superbohaterów z trudem odnajduje się w domu i w szkole. Pewnego dnia otrzymuje supermoce.



20. „Zadzwoń do Saula” – Netflix



Pechowy prawnik robi wszystko, by zaistnieć na sądowej scenie w Albuquerque.



19. „Rap Sh!t” – Netflix



Opowieść o trzech kobietach – hip-hopowym duecie i ich menadżerce – próbujących zaistnieć na muzycznej scenie w Miami.



18. „Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls” – Prime Video



Gwiazda światowego formatu Lizzo szuka pewnych siebie dziewczyn, które dołączą do jej zespołu BIG GRRRLS.



17. „Amerykański sen George'a Carlina” – HBO Max



Zapis życia i twórczości legendarnego komika George'a Carlina. Kariera Carlina, nazywanego „dziekanem komików kontrkultury” trwała aż 50 lat. W tym czasie nakręcił 14 programów specjalnych dla HBO i wystąpił ponad 130 razy w programie „The Tonight Show”.



16. „Better Things” – HBO Max



Aktorka samotnie wychowująca trójkę dzieci próbuje utrzymać się w Hollywood.



15. „Derry Girls” – Netflix



Lata 90. Konflikt w Irlandii Północnej jest tłem perypetii życiowych szesnastolatki, jej przyjaciół i rodziny.



14. „Kulawe konie” – Apple TV+



Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.



13. „Peaky Blinders”, sezon 6. – Netflix



Należący do gangsterskiej rodziny z Birmingham Tommy Shelby usiłuje zwiększyć swoje wpływy, wykorzystując skradziony transport broni.



12. „The Kids in the Hall” – Prime Video



Serial kanadyjskiej trupy komediowej, która w swoich skeczach wprowadza dziwaczne, wyjątkowe i szalone zwroty akcji.



11. „Ktoś, gdzieś” – HBO Max



Sam, na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, ma wrażenie, że nie pasuje do swojego rodzinnego miasteczka.



10. „Co robimy w ukryciu”, sezon 4. – HBO Max



Czworo wampirów, którzy od wieków dzielą mieszkanie, usiłuje normalnie egzystować w Nowym Jorku.



9. „Rdzenni i wściekli” – Disney+



Czterech rdzennych nastolatków z rezerwatu w Oklahomie popełnia przestępstwa, aby uzbierać pieniądze i wyjechać do Kalifornii.



8. „Mo” – Netflix



Mo balansuje w Teksasie na granicy dwóch kultur i trzech języków, wciąż czekając na rozpatrzenie wniosku o azyl i próbując utrzymać swoją palestyńską rodzinę.



7. „Legenda Vox Machiny” – Prime Video



Banda odmieńców wyrusza na wyprawę, by ocalić królestwo Exandrii przed mrocznymi, magicznymi siłami.



6. „Ostatnie gwiazdy kina” – HBO Max



Sześcioodcinkowy serial dokumentalny celebrujący tajemnicze osobowości, niesamowity talent i historię miłosną aktorskiego duetu: Joanne Woodward i Paula Newmana.



5. „Hacks”, sezon 2. – HBO Max



Legendarna diwa z Las Vegas, Deborah Vance, pragnie pozyskać młodszą widownię. W tym celu jej agent zatrudnia Avę, młodą i zdolną asystentkę, dla której kobieta zaczyna być mentorką.



4. „Siostry na zabój” – Apple TV+



Śmierć rodziców niezwykle umacnia więź między siostrami Garvey, które przysięgają zawsze chronić siebie nawzajem.



3. „Barry” – HBO Max



Były żołnierz, obecnie tani zabójca do wynajęcia, dostaje zlecenie w Los Angeles. Ku swemu zaskoczeniu odnajduje tam lek na samotność pod postacią grupy teatralnej.



2. „Heartstopper” – Netflix



Charlie i Nick, nastoletni chłopcy, odkrywają, że ich przyjaźń może być czymś więcej.



1. „The Bear” – Disney+



Carmy, młody szef kuchni, powraca do Chicago, aby prowadzić rodzinny biznes – bar z kanapkami. Próbując odmienić losy baru i siebie samego, pracuje z nieokrzesaną ekipą, która w końcu okazuje się być jego rodziną z wyboru.Czytaj też:

