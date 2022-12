Na dom Lubiczów w „Klanie” spadł meteoryt. Musisz to zobaczyć!

Serial „Klan” nadawany jest już od 25 lat. Trudno się zatem dziwić, że twórcom może brakować już pomysłów na fabułę. To, co wydarzyło się jednak w ostatnim odcinku telenoweli, rozbawiło fanów do łez. Scenę z meteorytem musi zobaczyć każdy.

„Klan” to najdłuższa polska telenowela. Widzowie mogą ją oglądać już od 1997 roku na antenie TVP. Serial może również pochwalić wieloma nagrodami – na swoim koncie ma między innymi aż 11 Telekamer. Niewielu aktorów gra w produkcji nieprzerwanie od jej początku. Wśród nielicznych są Barbara Bursztynowicz i Andrzej Grabarczyk, którzy w wcielają się w Elżbietę i Jerzego Chojnickiego. To ta para wystąpiła teraz w scenie, która rozbawiła widzów. Meteoryt spadł na dom Lubiczów w nowym odcinku „Klanu” Już kilka dni temu dziennik „Fakt” informował, że w 4072. odcinku „Klanu” bohaterowie tuż przed pójściem spać usłyszą głośne uderzenie, a w ich domu zgaśnie światło. Nie ujawniono jednak szczegółów. W środę 28 grudnia w dodatku „Fakt Seriale” przeczytać już mogliśmy, że „meteoryt rąbnie w dom Lubiczów”. Co więcej, główni bohaterowie będą musieli się z niego wyprowadzić. twitter Na to, aż nagranie ze wspomnianego uderzenia meteorytu w dom Lubiczów znajdzie się w internecie, nie było trzeba długo czekać. Szybko zostało dodane na YouTube i Twittera. Scena rozbawiła internautów i widzów. „Nie wiem co bardziej absurdalne, ten pomysł z meteorytem, czy fakt, że ten serial nadal kręcą”; „To w kolejnym odcinku będzie zima nuklearna?”; „Może karton im spadł na dom”; „Prawie jak porwanie przez UFO w dynastii. Legendarny moment”; „Czy marsjanie zamieszkają u nich w sypialce?”; „Czyli Elżbieta i Jurek nie dostali alertu RCB?”; „Dwa miliardy. Było warto”; „Co tu się odklaniło?” – piszą w komentarzach. Czytaj też:

