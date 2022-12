„Barwy szczęścia”. Laura wreszcie podpisze ugodę z Klarą?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – czym jest serial?

Irenka wybiera się z Różą, Jolą oraz Basią na szalony wieczór panieński, w limuzynie, którą funduje im Tolek. Sam Koszyk spędza za to wieczór kawalerski w osiedlowej kanciapie, grając ze Zdzisiem, Patrykiem oraz Justinem w piłkarzyki. Skotnicki zaprasza jednak na imprezę także swoje koleżanki. Laura spotyka się z Klarą i Paszkowską, by podpisać w końcu ugodę, do ostatniej chwili próbując "ugrać" zmiany w umowie. W końcu dziewczyna zgadza się jednak wystąpić na nowo w programie Modrzyckiego i odwołać wszystkie kłamstwa, którymi oczerniała dotąd pisarkę. Nie ma pojęcia, że dziennikarz zaprosił na nagranie także Bartosza. Ewelina po ostatniej rozmowie jest naprawdę oczarowana Patrykiem i podczas szkolnej wycieczki do Otwocka wyraźnie próbuje zbliżyć się do nauczyciela.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

