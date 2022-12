„Na Wspólnej”. Zrównoważona Magda kontra uzależniona Ala – kogo wybierze Karol?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3548?

Daria i Luiza otwierają szpitalny bufet. Jednym z pierwszych klientów jest doktor Nalepa, który wydatnie pomógł im w uruchomieniu biznesu. W pewnym momencie Daria odkrywa, że nie ma kolczyka. Kiedy wraz Luizą panicznie go szukają, Lew zaczyna się krztusić sałatką.

Ojciec Ali namawia Karola, żeby nie rezygnował i pomógł jego córce, która cały czas tkwi w nałogu. Jednak Ala chce, żeby chłopak dał jej spokój – nie pasują do siebie. Karol znajduje pocieszycielkę w Magdzie. Kiedy dziewczyna wychodzi od niego, pod blokiem spotyka kompletnie pijaną Alę osaczaną przez chuliganów. Magda ratuje rywalkę i zabiera ją do Karola. Co zrobi chłopak?

Robert mówi Idze, że zgłosił sprawę Juniora do Centrum Pomocy Rodzinie. Iga jest zła – według niej kto inny stoi za upublicznieniem filmiku z nagą Marceliną Gwiazdą. A chłopak będzie miał teraz ogromne kłopoty… Rzeczywiście, u Bergów zjawia się pracownica CPR-u i grozi Bergom odebraniem dziecka. Jarek namawia Elizę – bierzmy dzieci i uciekajmy z Polski.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

„Pierwsza miłość”. Karol zostanie przyłapany przez Ewę na wernisażuCzytaj też:

Aleksandra Szwed o macierzyństwie. „Nie byłam pewna, czy dożyję końca ciąży”