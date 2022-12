25+ nowości na Netflix. Co obejrzymy w tym tygodniu?

„Noc w przedszkolu” – środa



Młody mężczyzna sabotuje próbę jasełek, aby uniemożliwić grupie ekscentrycznych rodziców i nauczycieli wyrzucenie z przedszkola syna swojej dziewczyny.



„7 kobiet i tajemnica” – środa



Ginie głowa rodziny. Siedem kobiet, kierując się różnymi motywami, próbuje rozwiązać zagadkę tego morderstwa.



„Biały Szum” – piątek



Profesor Gladney i jego rodzina walczą z toksycznymi następstwami wypadku kolejowego w ich mieście.



„Miłość jest ślepa. Brazylia” – środa



Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



„Podglądaczka” – niedziela



Hakerka Miranda uwielbia podglądać swoją sąsiadkę, prostytutkę Cléo. Jednak gdy ich ścieżki się krzyżują i dochodzi do morderstwa, życie Mirandy na zawsze się zmienia.



„Kalejdoskop” – niedziela



Genialny złodziej i jego ekipa planują wielki skok, który pozwoli im zgarnąć 7 miliardów dolarów. Plany niweczą im jednak chciwość i zdrada.



„The Circle USA”, sezon 5. – środa



Będziesz lepszą wersją siebie czy może kimś zupełnie innym? W tej strategicznej rywalizacji zawodnicy muszą dokonać wyboru, aby wygrać duże pieniądze.



„Urodzeni liderzy. Z udziałem księcia i księżnej Sussexu” – sobota



Liderzy, którzy chcą zmienić świat, dzielą się inspirującymi historiami ze swojego życia w serialu, którego producentami wykonawczymi są książę Harry i Meghan.



„Chwała” – piątek



Kobieta, która przeżyła pełne bólu i przemocy dzieciństwo, realizuje skrupulatnie obmyślony plan zemsty.



„Ciche miejsce 2” – piątek



Rodzina Abbott wyrusza w nieznane. Tym razem potwory, które zwabia najmniejszy hałas, nie są już jedynym zagrożeniem.



„Szczęśliwego naszego roku” – sobota



W drodze na sylwestrową imprezę dwoje nieznajomych zostaje zatrzaśniętych w windzie. Okazuje się, że mają ze sobą sporo wspólnego.



„Samce alfa” – piątek



Koniec patriarchatu jest bliski. W samym środku kryzysu męskości czterech kumpli po czterdziestce traci dominującą pozycję, przywileje i tożsamość. Wiele lat temu byliby samcami alfa kontrolującymi swoje związki, pracę i życie. Jednak przyszło im żyć w epoce równości w społeczeństwie, które rządzi się nowymi zasadami i bezlitośnie obnaża to, jak bardzo są żałośni.



„Szkoła czarownic. Dziedzictwo” – niedziela



Lily wraz z matką zamieszkuje u jej nowego chłopaka. Gdy podczas pierwszego dnia w szkole nastolatka staje się obiektem kpin, na pomoc ruszają trzy outsiderki, które dostrzegają coś więcej.



„Potężne sierotki” – piątek



Zmagający się z trudną przeszłością, licealny trener futbolu przygotowuje drużynę sierot do Mistrzostw Stanu podczas Wielkiego Kryzysu.



„Rozkwit imperiów. Osmanowie. Mehmed kontra Wład” – czwartek



Sułtan osmański Mehmed II rusza z potężną ofensywą na stolicę Bizancjum, Konstantynopol, wyznaczając w ten sposób bieg historii na kolejne stulecia.



„Ultimatum. Francja” – piątek



Sześć par stojących w obliczu miłości na całe życie dostaje ultimatum: zaręczyny albo koniec związku. Zanim podejmą decyzję, na trzy tygodnie zamieniają się partnerami.



„Tani cwani” – środa



Kryminalny komediodramat w reżyserii wywodzącej się z kina niezależnego Mirandy July. Fabuła skupia się na rodzinie drobnych przestępców, cwaniaczków, którzy nie przepuszczą żadnej okazji, by zdobyć trochę dodatkowych pieniędzy – oczywiście bez brudzenia rąk uczciwą pracą.



„Best of Stand-Up 2022” – sobota



„Tomek i przyjaciele. Naprzód lokomotywy!” – niedziela



Tomek i Piotruś przyjmują zlecenie transportu stada krów. Zwierzęta wolą jednak chodzić swoimi drogami i nasze pracowite lokomotywy muszą mocno główkować, by wykonać zadanie. Gdy w dniu wyczekiwanego koncertu miłośniczka muzyki, Nia, zostaje uziemiona, Tomek organizuje koncert specjalnie dla niej!



„Old Enough!”, sezon 2. – niedziela



Dwunastoletnia Lonnie spotyka na ulicy zuchwałą dziewczynę, Karen. Zaczynają spędzać razem coraz więcej czasu. Karen uczy swoją koleżankę jak być dorosłą, jak robić makijaż. Uczy ją też gorszych rzeczy.



„Monster” – niedziela



Akcję „Monster” poprzedza krótka retrospekcja. Widzimy bohaterkę jako dziecko, które marzy o wielkiej miłości, o księciu z bajki, o pieniądzach i szczęściu. Potem jako nastolatka próbuje znaleźć miłość, oddając się przypadkowym mężczyznom i tak wkracza w życie prostytutki, w którym już nie ma już żadnych marzeń.



„The Raid 2: Infiltracja” – niedziela



Rodzinną sielankę przerywa nowe zadanie - zostaje oddelegowany, by pod przykrywką, wykryć korupcję w policji. Misja niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo, na które narażony będzie nie tylko policjant, ale również bliskie mu osoby.



„Chicago. Party Aunt”, część 2. – piątek



Imprezowa ciotka Diane to niezła łobuziara, która sprytnie unika dorosłości i ma słabość do swojego szukającego własnej tożsamości siostrzeńca.



„Lato w Cielo Grande”, sezon 2. – piątek



Pełna akcji, tajemnic, miłości i muzyki opowieść o grupie nastolatków, którzy postanawiają ocalić stary hotel położony w odległym zakątku Argentyny. Zawody w wakeboardingu stanowią emocjonujące tło dla historii pełnej wspomnień z dzieciństwa, rodzinnych sekretów i niezapomnianych chwil.



„Tomek i przyjaciele. Wyścig o puchar Sodoru” – niedziela



Zbliża się wyścig o Puchar Sodoru. Kamcia jest przekonana, że szybkość wystarczy, by wygrać, jednak kiedy jej parą w wyścigu zostaje Tomek, bohaterka odkrywa, że trzeba czegoś więcej, niż samej szybkości, by zostać mistrzem.



„Miś Brown i przyjaciele” – czwartek



Pozbawiony dialogów slapstickowy serial komediowy z udziałem postaci stworzonych przez studio kreatywne LINE FRIENDS.



„Douche” – piątek



Niedoszły artysta podróżuje z małego miasteczka do miasta w poszukiwaniu osobistego szczęścia i sukcesu, ale w trakcie znajduje nowego przyjaciela.Czytaj też:

Marcin Tyszka skrytykował tłumaczkę języka migowego. Ta dosadnie odpowiedziałaCzytaj też:

10 świetnych miniseriali na Netflix, których nie oglądałeś