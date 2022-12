Anna Mucha wzruszająco pożegnała Emiliana Kamińskiego, swojego serialowego ojca

Emilian Kamiński zmarł w poniedziałek 26 grudnia 2022 roku o 7.30. Aktor odszedł po długiej i wyczerpującej chorobie, a w ostatnich chwilach byli przy nim najbliżsi. Patrycja Pawlik z Teatru Kamienica potwierdziła śmierć Kamińskiego w rozmowie z Onetem. — Potwierdzam, pan Emilian zmarł dzisiaj o 7.30. Odszedł po długiej i ciężkiej chorobie. Zmarł przy swojej rodzinie w swoim domu w Józefowie — przekazała. 23 grudnia 2022 roku artysta otrzymał wyjątkowe odznaczenie – złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Anna Mucha żegna swojego serialowego ojca

Emilian Kamiński miał na swoim koncie wiele wybitnych ról teatralnych i filmowych m.in. malarza Jerzego Zawidzkiego w ekranizacji powieści Kornela Makuszyńskiego „Szaleństwa Panny Ewy”, w którą wcielił się w 1985 roku. Widzowie pokochali go też za kreację Bociana w filmach Jacka Bromskiego „U Pana Boga w ogródku” i „U Pana Boga za miedzą”. Był też założycielem warszawskiego Teatru Kamienica.

Szersza publiczność zapewne zapamięta go jednak z jednej z ról, w którą wcielał się przez kilka ostatnich lat – ojca Magdaleny Marszałek Wojciech w serialu „M jak miłość”. Anna Mucha, która grała jego serialową córkę, w wyjątkowy sposób pożegnała aktorka. Artystka opublikowała zdjęcie z Kamińskim z planu, na którym widzimy, jak prowadzi ją do ołtarza w białej krótkiej sukni. Mucha dodała dwa ujęcia z tej samej sceny. Pierwsze z nich podpisała: Emilian... Dziękuję. Dołączyła do tego emotikony czarnych serc. Na kolejnym zdjęciu aktorzy patrzą na siebie. Tutaj celebrytka pokusiła się o wzruszające wyznanie i nawiązała do relacji w produkcji „M jak miłość”. „Wszystkich nas osierociłeś” – czytamy.

