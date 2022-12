„M jak miłość”. Kożuchowska i Koroniewska wrócą do Grabiny. Kiedy emisja tego odcinka?

W sieci pojawiła się właśnie zapowiedź świątecznego odcinka serialu, zatytułowanego „M jak miłość – Wigilia u Mostowiaków”. Na nagraniu widzimy smutną Barbarę Mostowiak, która tęskni za swoją rodziną. Nie będzie jednak tęsknić długo, ponieważ do jej domu zaczną powoli nadciągać dzieci i wnuki. Pojawi się dawno niewidziany Marek Mostowiak (w tej roli Kacper Kuszewski, który po latach wraca do Grabiny). Co więcej, widzowie zobaczą także Małgorzatę Kożuchowską oraz Joannę Koroniewską, czyli serialową Hankę i Gośkę. Jak to sie stało?

Przypomnijmy, Hanka Mostowiak zginęła w kartonach, a Małgorzata Mostowiak po śmierci swojego męża Michała Łagody, trafiła w szpony sekty, a następnie do szpitala psychiatrycznego, z którego uciekła. Ostatecznie aktorki pojawią się w serialu za sprawą licznych retrospekcji. Marysia, Marta i Marek porozmawiają też o tym, co obecnie dzieje się z Gośką.

– Szkoda, że Gośki tutaj z nami nie ma – stwierdza Marek. – Pisze do nas czasami. Ale rzadko – odpowiada w zapowiedzi Marysia.

Kiedy oglądać świąteczny odcinek „M jak miłość”?

Specjalny odcinek „M jak miłość – Wigilia u Mostowiaków” pojawi się na antenie TVP2 już 24 grudnia o godzinie 20:00.

„M jak miłość”

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

