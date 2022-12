Masa dobrych nowości w tym tygodniu na Netflix. Lista premier

W tym tygodniu na Netflix czeka nas wiele kontynuacji i świeżych produkcji. W końcu obejrzymy „Glass Onion: Film z serii Na noże”, w którym Daniel Craig powraca do roli Benoita Blanca. Mnóstwo widzów czeka też na 3. sezon „Emily w Paryżu” czy nowość z uniwersum Wiedźmina, czyli serial „Wiedźmin: Rodowód krwi”. Sprawdźcie wszystkie premiery tego tygodnia.

„Glass Onion: Film z serii Na noże” – piątek



Światowej sławy detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, aby rozwikłać tajemnicę otaczającą pewnego miliardera i jego barwną grupę znajomych.



„Wyznania morderców”, sezon 4. – środa



W każdym odcinku poznajemy historię innej przerażającej zbrodni z ust osoby, która ją popełniła. Prokuratorzy, adwokaci, śledczy, a także krewni i znajomi ofiar oraz skazańców dzielą się swoimi opowieściami o tragicznych zdarzeniach oraz ich uczestnikach.



„Emily w Paryżu”, sezon, sezon 3. – środa



Emily Cooper, chicagowska specjalistka od marketingu, dostaje wymarzoną pracę w Paryżu. Odważnie rzuca się w wir nowego życia pełnego wyzwań, przyjaźni i miłości.



„Wiedźmin: Rodowód krwi” – niedziela



Produkcja przedstawia dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu Wiedźmin. Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do „Koniunkcji Sfer”, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.



„Niewesołych świąt” – wtorek



Bohaterem filmu jest maruda imieniem Chuy, który zostaje objęty urokiem pewnej wróżki, która sprawia, że pamięta tylko Boże Narodzenie i tak ma być już zawsze.



„Matylda: Musical” – niedziela



Historia niezwykłej dziewczynki, która — uzbrojona w bystry umysł i bujną wyobraźnię — odważnie sprzeciwia się ustalonym normom, by zmienić swoje życie. Raz na zawsze i ze wspaniałym skutkiem.



„Domino effect” – piątek



Film jest opowieścią o Rafaelu i Nataszy, którzy zaczynają wspólne życie w państwie, które się jeszcze naprawdę nie narodziło.



„Mistrzowie piniaty” – piątek



Który z siedmiu zespołów zostanie mistrzami piniaty? Ich piniaty muszą być kolorowe, pomysłowe i przypaść do gustu wybrednym jurorom: grupie dzieciaków!



„Fast Feel Love” – czwartek



Kao to mistrz świata w speed stackingu. Kiedy opuszcza go dziewczyna, która do tej pory była też jego opiekunką, trzydziestoletni mężczyzna musi w końcu stać się samodzielny.



„Łotrzyk z przyszłości” – niedziela



Po uderzeniu w głowę mężczyzna budzi się w 1927 roku i odkrywa, że wygląda jak idealna kopia słynnego bandyty. Postanawia to jak najlepiej wykorzystać.



„Alice in borderland” – czwartek



Miłośnik gier komputerowych i dwójka jego przyjaciół trafiają do dziwnej wersji Tokio. Aby w niej przeżyć, muszą wziąć udział w niebezpiecznej grze.



„The Fabulous” – piątek



Czworo najlepszych przyjaciół w pogoni za marzeniami w pełnym rywalizacji świecie mody musi lawirować między wymagającą pracą, problemami miłosnymi i szalonymi imprezami.



„Córka innej matki”, sezon 3. – niedziela



Dwie kobiety dowiadują się, że ich dzieci zostały zamienione tuż po urodzeniu. Postanawiają skorygować swoje życiowe plany i założyć razem niezwykłą rodzinę.



„Cynicy i praktycy” – czwartek



Demokratyczny strateg pomaga emerytowanemu weteranowi ubiegać się o fotel burmistrza w małym, konserwatywnym mieście na środkowym zachodzie. Czytaj też:

