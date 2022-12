„Barwy szczęścia”. Justin jest rozdarty między Lilly i Agatą

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku nr 2715?

Stańscy niecierpliwią się, że śledztwo w sprawie Zaborskiego utknęło w miejscu i policja jest bezradna. Podkomisarz Kodur wyznaje jednak Brunowi, że ma pewien plan. Tymczasem mały Dobromir syn Karoliny i Rafała trafia nagle do szpitala z urazem głowy. Lilly zaprasza Justina na śniadanie i przeprasza za swoje zachowanie ostatniej nocy, gdy nagle go pocałowała. Resztę poranka chłopak spędza za to z Agatą i oboje świetnie się razem bawią.

Wangel próbuje namówić córkę na wspólną psychoterapię, gdy tylko Weronika odzyskuje w szpitalu przytomność. Dziewczynę odwiedza także Modrzycki, tym razem szczerze przepraszając za intrygi, których padła ofiarą. Jest także Sadowski, który próbuje przekonać młodą dziennikarkę, by wróciła do pracy.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

