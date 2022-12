„M jak miłość”. Franka postrzelona. Czy Zduńskiej uda się przeżyć?

Widzów „M jak miłość” czeka wiele emocji. W 1697. odcinku popularnego serialu dojdzie do scen mrożących krew w żyłach. Wszystko za sprawą Lilki, która nie może pozbyć się niebezpiecznego kochanka Ethana.

Kiedy była żona Mateusza i ukochana Pawła zostaną same w bistro (Alicja opuści lokal w celu załatwienia ważnej sprawy), Lilka zorientuje się, że ktoś śledzi. Nie bacząc na konsekwencje pyta Frankę, czy w związku z tym powinna zadzwonić na policję. Zanim jednak zdążą coś ustalić, do bistro wpada bandyta. To Maks, wspólnik Ethana. Mężczyzna zabierze telefon Lilce, a Frankę odepchnie. Jego celem jest zabranie byłej żony Mateusza do osobnej salki, gdzie Ethan już czeka. Poinformuje swoją ukochaną, że zabiera ją do Kanady.

Na kadrach zapowiadających odcinek widzimy zalaną krwią Frankę. Kobieta upadła, ale nie straciła przytomności, a z zapowiedzi możemy się dowiedzieć, że ostatkami sił uda się jej pobiec do Mateusza i poprosić o pomoc. Na kadrach produkcji widzimy też, jak nad ukochaną, postrzeloną żoną klęczy Paweł Zduński. Czy France uda się przeżyć?

„M jak miłość”

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

