Lista nowości na Netflix w tym tygodniu. Co już możemy obejrzeć?

„W cieniu gwiazd” – już dostępne



Pracownicy agencji talentów mierzą się z wyrazistymi osobowościami i biurową polityką, próbując jednocześnie zadowolić swoich znanych klientów i pomóc im zdobyć sławę.



„Piekło singli” – już dostępne



Zdani na własne siły, gotowi na nowe znajomości, skłonni do flirtów single szukają miłości na bezludnej wyspie, z której można uciec tylko we dwoje na romantyczną randkę.



„Tom Papa: What A Day!” – już dostępne



Tom opowiada o intymności w małżeństwie, swoim kłopotliwym mopsie oraz o tym, dlaczego to mężczyźni zawsze są wszystkiemu winni.



„Last Chance U: Koszykówka” – już dostępne



„Last Chance U” trafia na parkiet w East Los Angeles, gdzie trener z silnymi przekonaniami dowodzi drużyną młodych mężczyzn z dużymi nadziejami na karierę.



„Brokat” – już dostępne



W połowie lat 70., kiedy komunistyczna Polska otwiera się na Zachód, trzy wyemancypowane i wyrafinowane kobiety świadczą usługi seksualne, aby cieszyć się życiem na swoich warunkach.



„Gudetama: Przygoda z jajem” – już dostępne



Leniwe jajo Gudetama niechętnie wyrusza na życiową przygodę z Shakipiyo - niedawno wyklutym kurczęciem, które koniecznie chce odnaleźć swoją mamę.



„Wierzę w Mikołaja” – już dostępne



Po pięciu miesiącach udanych randek Lisa z przerażeniem odkrywa, że Tom uwielbia znienawidzone przez nią święta. Czy da się przekonać, że to najpiękniejszy czas w roku?



„Dolina kangurów” – już dostępne



W australijskiej głuszy młoda kangurzyca Mala zmaga się z głodem, mrozem i watahą głodnych psów dingo, próbując przeżyć swój pierwszy rok.



„Nie odbieraj telefonu” – już dostępne



Serial dokumentalny o poszukiwaniu oszusta, który przez telefon namawiał kierowników fast foodów w USA do rozbierania i przeszukiwania pracowników.



„Z dala od domu” – piątek



Nastolatek z ubogiej rodziny trafia do świata luksusu, gdy otrzymuje stypendium na naukę w ekskluzywnej szkole dla najbogatszych.



„Praca na wakacjach” – piątek



Dziesięć osób z pokolenia Z jedzie na wakacje marzeń. Okazuje się jednak, że aby mieszkać w luksusach i wygrać 100 000 euro, będą musieli iść do pracy.



„Motyl Still Alice” – czwartek



Pani profesor odkrywa, że ma wczesne objawy choroby Alzheimera.



„Paradise PD”, część 4. – piątek



Młody ochotnik dołącza do zdegenerowanych policjantów z małomiasteczkowego posterunku dowodzonego przez jego ojca. Razem próbują wyniuchać jakichś grubszych dilerów.



„Świąteczna burza” – piątek



Uwięzieni na lotnisku po załamaniu pogody pracownicy i podróżni nieoczekiwanie spędzają w swoim towarzystwie ostatnie godziny poprzedzające święta.



„Zwerbowany” – piątek



Młody prawnik zostaje wciągnięty w niebezpieczną międzynarodową aferę szpiegowską, gdy dawna pracownica CIA grozi, że ujawni sekrety agencji.



„Who killed Santa?” – czwartek



Starszy detektyw Terry Seattle (Will Arnett) powraca, by rozwikłać sprawę wielkiej wagi. Wraz z gościnnie występującymi gwiazdami Jasonem Batemanem i Mayą Rudolph musi schwytać zabójcę... Świętego Mikołaja, ale jest pewien haczyk - Jason Bateman i Maya Rudolph nie dostali scenariusza i nie mają pojęcia, co im się przydarzy. Wraz z Terrym Seattle będą musieli improwizować, by rozwiązać sprawę (w której czeka wiele niespodzianek)... lecz to oni będą musieli wskazać zabójcę.



„Wulkan, ewakuacja z Whakaari” – piątek



Drobiazgowy zapis losów turystów uwięzionych podczas tragicznej w skutkach erupcji wulkanu w czasie zwiedzania wyspy u wybrzeży Nowej Zelandii w 2019 roku. To także hołd złożony ocalałym oraz zwykłym ludziom, którzy odważnie ruszyli im z pomocą.



„Korepetycje z życia” – piątek



Podająca się za korepetytorkę Azra w sekrecie uczy podopiecznych realizacji celów w życiu i w miłości. Jednak nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem.



„Indyjscy mordercy. Bestia z Bangalore” – piątek



Trapiona problemami policja gorączkowo poszukuje bezwzględnego i brutalnego mordercy kobiet, przez którego mieszkańcy indyjskiego stanu żyją w ciągłym strachu.



„Bardo. Fałszywa kronika garści prawd” – piątek



Meksykański dziennikarz i dokumentalista wraca z Los Angeles do ojczyzny, po drodze przeżywając kryzys egzystencjalny, zmagając się ze swoją tożsamością, relacjami rodzinnymi oraz wspomnieniami.



„Gotuj z głową” – piątek



Konkurs kulinarny, w którym amatorzy licytują składniki, żeby przygotować dania, które zachwycą gwiazdy występujące w roli jurorów i zgarnąć oszczędzoną część funduszy.



„Ulubieńcy Ameryki” – czwartek



Gwen i Eddie, słynna para aktorska, są w separacji. Nie służy to promocji ich najnowszego filmu, dlatego producenci za wszelką cenę starają się doprowadzić do pojednania skłóconego małżeństwa.



„Wielka 4” – czwartek



Czwórka emerytowanych zabójców powraca do akcji, gdy w ich życiu pojawia się szlachetna policjantka próbująca dopaść nieuchwytnego mordercę.



„L'eroe” – sobota



Sensacyjna sprawa porwania sprawia, że ambitny, lecz pozbawiony talentu dziennikarz, którego kariera wypadła z torów, przyciąga uwagę tłumów.



„Tutte Le Mie Notti” – sobota



Równoległe, lecz bardzo odmienne losy dwóch kobiet krzyżują się na opustoszałych ulicach nadmorskiej wioski, gdzie nawiedzają je lęki i tajemnice. Czytaj też:

