„Wszystko, co wiem o miłości” – następca kultowej serii filmów o Bridget Jones

W Wielkiej Brytanii serial „Wszystko, co wiem o miłości” został już okrzyknięty następcą kultowej serii filmów o Bridget Jones. W hitowej brytyjskiej produkcji widzowie poznają największe sekrety, marzenia i wpadki czterech uroczych bohaterek, które rzucają się w wir randek i młodzieńczych szaleństw. Scenariusz serialu powstał na podstawie bestsellerowej książki Dolly Alderton, która została przetłumaczona na aż 20 języków. Brytyjski hit jest już dostępny na platformie Viaplay.

„Wszystko, co wiem o miłości” czyli Bridget Jones dla Milenialsów

Londyn, 2012 rok. Cztery 20-latki Maggie (Emma Appleton), Birdy (znana z „The Morning Show”„” Bel Powley), Amara (Aliyah Odoffin) i Nell (Marli Siu) – decydują się wspólnie wynająć mieszkanie. Dosyć trudno tam o prywatność, ale dziewczynom to w niczym nie przeszkadza. Najważniejsze, że świetnie się razem bawią. Chcą wykorzystać czas po ukończeniu studiów najlepiej jak potrafią, dlatego… ostro imprezują, szukają miłości (czasem tylko na jedną noc), chodzą na mniej lub bardziej fatalne randki, a jednocześnie pracują i pragną znaleźć prawdziwą miłość. Serial, podobnie jak książkowy pierwowzór, skrzy się od humoru i jest pełen przezabawnych sytuacji, pokazując w bardzo szczery sposób, jak wygląda wkraczanie we wczesną dorosłość.

„Wszystko, co wiem o miłości”. Przeciwieństwa się przyciągają

Wszystkie bohaterki serialu są wyjątkowe, jednak najbardziej wyraźny jest tu kontrast pomiędzy Maggie i Birdy, które znają się od najmłodszych lat. Mimo to mają całkowicie różne podejście do życia oraz styl bycia. Maggie to szalona i jednocześnie szalenie urocza dziewczyna, która oprócz czarnego pasa w kategorii dokonywania najgorszych życiowych wyborów ma również słabość do złych chłopców i zaliczania imprez do rana. Z kolei Birdy jest znacznie bardziej wyważona, niezbyt chętnie podejmuje ryzyko i nie zależy jej na przelotnych romansach – szuka prawdziwej miłości.

Kiedy w końcu Birdy zakochuje się w słodkim, ułożonym i nieco nudnym chłopaku, przestaje odpowiadać na każde zawołanie przyjaciółki gustującej raczej w toksycznych relacjach. Maggie czuje się opuszczona i samotna, podczas gdy Birdy znajduje ukojenie w ramionach ukochanego. Romantyczne i zawodowe wybory sprawiają, że ich przyjaźń zostaje wystawiona na kolejne próby. Co zwycięży? Stara przyjaźń pomiędzy dwiema najbliższymi sobie przyjaciółkami czy świeże uczucie do chłopaka? Czy przyjaźń dziewczyn przetrwa kolejne życiowe turbulencje?

„Wszystko, co wiem o miłości” – serial na podstawie światowego bestsellera

Serial „Wszystko, co wiem o miłości" powstał na podstawie światowego bestsellera autorstwa Dolly Alderton, brytyjskiej dziennikarki i felietonistki „Sunday Times". To niezwykle szczera i intymna opowieść o miłości, porzuceniu i świadomości samej siebie. Historia była inspirowana życiem pisarki, jednak zawiera również szczyptę fikcyjnych kąsków.

Produkcja „Wszystko, co wiem o miłości” jest już dostępna na platformie Viaplay.

