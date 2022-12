Nie żyje Angelo Badalamenti. Twórca muzyki z „Miasteczka Twin Peaks” miał 85 lat

Kompozytor odszedł w wieku 85 lat w niedzielę 11 grudnia 2022 roku. Tę informację przekazała jego rodzina.

„Mój wspaniały wujek Angelo Badalamenti przekroczył dziś barierę światów (…) Zawsze uważałem go za najbardziej interesującego człowieka na świecie. Był prawdziwą muzyczną i artystyczną inspiracją dla mnie i wielu innych osób. Pozostał wierny swoim korzeniom i rodzinie, nigdy nie opuszczając North Jersey dla Los Angeles. Będzie go naprawdę brakowało wielu osobom” – napisał jego kuzyn.

Tę smutną informację potwierdził także David Lynch, z którym Angelo Badalamenti współpracował od lat. – Dziś nie ma muzyki – powiedział na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Wspólna przygoda reżysera i kompozytora rozpoczęła się kiedy Badalamenti został nauczycielem śpiewu Isabelli Rossellini w czasie prac nad filmem „Blue Velvet”. Ostatecznie nie tylko dostał propozycję skomponowania muzyki do produkcji, ale także wystąpił w filmie w roli pianisty jazzowego. Kompozytor stworzył także muzykę do „Miasteczka Twin Peaks”, autorstwa Lyncha. Serial emitowany w latach 90., został doceniony zarówno przez środowisko jak i widzów. Otrzymał wiele nagród w tym trzy Złote Globy.

Angelo Badalamenti – kariera

Angelo Badalamenti urodził się ur. 22 marca 1937 w Nowym Jorku. Ukończył Eastman School of Music i Manhattan School of Music. Całe życie związany był z muzyką filmową. Na swoim koncie ma też kompozycje do takich produkcji jak: „Dzikość serca”, „Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną”, „Zagubiona autostrada”, „Prosta historia”, „Mulholland Drive”, „Nagi w Nowym Jorku”, „Miasto zaginionych dzieci”, „Bardzo długie zaręczyny”, „Kult”, „Dark Water – Fatum” i „Sekretarka”.

