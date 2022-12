„Pierwsza miłość”. Odbędzie się rozprawa sądowa Mateusza

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Przyjaciółki przygotowują się do wyjazdu do Jasła, gdzie ma odbyć się rozprawa sądowa Mateusza. Okazuje się, że Marcin nie będzie mógł im towarzyszyć. Kinga wpada na pewien pomysł. Tymczasem Kazanowa jest zadowolona z pojawienia się Melisy w Wadlewie. Odkąd przyjechała ma z niej ogromną pomoc przy pracach domowych i dzieciach. Andrzejek wykazuje wyjątkowe zainteresowanie ciotką Bożydarka. Melisa postanawia wprowadzić do ich życia kilka innowacji. Jak zareaguje na to pani domu?

Pani Gabrysia jest zaniepokojona dziwnym zachowaniem Briana. Prosi o pomoc Kalinę. Okazuje się, że Brian bardzo tęskni za wsią, zielenią i całym klimatem Wadlewa oraz... kimś jeszcze. Jego uczucia płyną w kierunku konkretnej osoby. Natomiast Kacper nareszcie decyduje się odwiedzić Izabellę w szpitalu. Jak zareaguje, gdy zobaczy matkę w takim stanie?

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

