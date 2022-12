Janusz Chabior i Agata Wątróbska debiutują jako para

Nawet kiedy wspólne pożycie układa się bez zarzutu, mogą pojawić się problemy. Bo czasami do efektywnego dopingu nie wystarczy twarz rasowego kibica ani karniak w ostatniej minucie spotkania... W najbliższym odcinku w gabinecie trenera Rutkowskiego pojawią się Janusz Chabior i Agata Wątróbska. Parze do pełni szczęścia brakuje jednego – wspólnego kibicowania! Po pomoc zwrócą się więc do prawdziwego specjalisty w tej dziedzinie. Bo kto czuje piłkarskiego ducha lepiej niż etatowy szkoleniowiec?

„Karniak” – o czym jest serial? Kiedy oglądać?

„Karniak” to produkcja komediowa, w której wszyscy bohaterowie występują pod swoim prawdziwym nazwiskiem. W każdym z dziewięciu ok. 4-minutowych odcinków do trenera Rutkowskiego dołączy inna polska gwiazda. Po drugiej stronie trenerskiego biurka zasiądą: Radosław Majdan, Sławomir, Jarosław Gugała, Aleksandra Szwed, Michał Wiśniewski, Janusz Chabior i Agata Wątróbska, Katarzyna Bujakiewicz, Paweł Koślik oraz Tomasz Smokowski.

Szósty odcinek miniserialu „Karniak” już dzisiaj po godz. 22.00 na Comedy Central. Kolejne odcinki w każdy poniedziałek i czwartek na antenie stacji oraz w digitalu – na kanale YouTube i profilu Facebook Comedy Central Polska.

