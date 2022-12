„Pierwsza miłość”. Kto zwycięży reality show?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Kaśkę nieco irytuje coraz większa liczba lokatorów w mieszkaniu. Biały i Filip stają się dość uciążliwi, Lucynka stara się złagodzić sytuację. Tymczasem Marysia źle znosi docinki Grażyny na temat jakości wykonywanej pracy. Czuje, że to wszystko przez to, że postanowiła pomóc byłemu mężowi. Tymczasem gdy Julka snuje z Michałem plany, aby ponownie połączyć go z Marysią. Tym planom przeszkadza zaproszenie Marysi przez Jakuba wspólną kolację.

Natomiast Krzysiek martwi się o Julitę i nie rozumie jej nagłego odrzucenia. Julita prosi, by trzymał się od niej z daleka. Jest przerażona tym, czego dowiedziała się o Sebastianie. Postanawia wyjechać i dzieli się z Olą swoim planem. Tymczasem Janek z ekipą filmową kręci w Wadlewie odcinek specjalny, nawiązujący do reality show. Informuje też mieszkańców o tym, kto wygrał program.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

Z rodzinnego domu Anny Przybylskiej zniknęły jej zdjęcia? Oliwia Bieniuk odpowiadaCzytaj też:

QUIZ z hitów 2000. Pamiętacie te przeboje?