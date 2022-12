Premiery na HBO Max w grudniu. Lista nowości dzień po dniu

1 grudnia





Plotkara II, odc. 1-2Shaq, odc. 2Życie seksualne studentek II, odc. 5-6Stargirl III, odc. 12Alvin i wiewiórkiAlvin i wiewiórki 2Alvin i wiewiórki 3Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawaMadagaskar 2Madagaskar 3Star TrekStar Trek: W nieznaneW ciemność. Star TrekHollywoodzkie świętaNa razie, śmieciSamotny wilk



2 grudnia





Kobieca broń, odc. 1-8Branson, odc. 1Kung Fu III, odc. 8C'mon C'monSztanga i cashDirty DancingBenedettaStrzaskane klawiszeRehana



3 grudnia





Misja: Zero odpadów II, odc. 9



4 grudnia





11 strzałów: Ciemna strona piłki nożnej, odc. 4



5 grudnia





We're Here III, odc. 2Biały Lotos II, odc. 6Rick i Morty VI, odc. 9U mnie wszystko w porządku



6 grudnia





Mroczne materie III, odc. 1-2Winchesterowie, odc. 6



7 grudnia





Życie po La Luz del Mundo, odc. 1Pani sprzątająca II, odc. 10DystopiaRick i Morty: Przy kominku



8 grudnia





Ostatnie gwiazdy kina, odc. 1-6Ostry dyżur XIII, odc. 1-23Pico da Neblina, odc. 1-10Pico da NeblinaII, odc. 1-10Shaq, odc. 3Plotkara II, odc. 3Życie seksualne studentek II, odc. 7-8Stargirl III, odc. 13Kontra



9 grudnia



Doom Patrol IV, odc. 1-2Branson, odc. 2CyranoBłogosławieństwo ChiaraKobietaLegionista Niebezpieczna pięknośćSprzymierzeniZostańŻegnaj, panie Haffmann



10 grudnia





Misja: Zero odpadów II, odc. 10



11 grudnia



11 strzałów: Ciemna strona piłki nożnej, odc. 5



12 grudnia





Zmowa II, odc. 1-6We're Here III, odc. 3Biały Lotos II, odc. 7Rick i Morty VI, odc. 10Podróże



13 grudnia





Mroczne materie III, odc. 3-4Winchesterowie, odc. 7Młody Sheldon VI, odc. 8Atsuko Okatsuka: Intruz



14 grudnia



Życie po La Luz del Mundo, odc. 2Pani sprzątająca II, odc. 11-12Rick i Morty: Summer spotyka Boga (Rick spotyka Diabła)Rick i Morty: Wielka Bitwa o AkihabaręPelosi in the House



15 grudnia





Maria Marta: Zbrodnia w Country Club, odc. 1-8Plotkara II, odc. 4Shaq, odc. 4Życie seksualne studentek II, odc. 9-10HannesMiss Cleo: Twoja wróżkaTajemnice piłki nożnej

