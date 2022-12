„Karniak”. Nowy plan na Ligę Mistrzów. Do gry wkracza Michał Wiśniewski

Ekscentryczna gwiazda muzyki i niepozorny trener piłki nożnej jako właściciele drużyny piłkarskiej. Co może pójść nie tak? W dzisiejszym odcinku „Karniaka” w gabinecie trenera Rutkowskiego zjawi się Michał Wiśniewski. Dawny znajomy będzie chciał przekonać szkoleniowca do wspólnej inwestycji. A kiedy w grę wchodzi Liga Mistrzów, trzeba schować dumę do kieszeni i puścić w niepamięć wszelkie urazy. W końcu droga do sukcesu często bywa wyboista...

„Karniak” – o czym jest serial? Kiedy oglądać?

„Karniak” to produkcja komediowa, w której wszyscy bohaterowie występują pod swoim prawdziwym nazwiskiem. W każdym z dziewięciu ok. 4-minutowych odcinków do trenera Rutkowskiego dołączy inna polska gwiazda. Po drugiej stronie trenerskiego biurka zasiądą: Radosław Majdan, Sławomir, Jarosław Gugała, Aleksandra Szwed, Michał Wiśniewski, Janusz Chabior i Agata Wątróbska, Katarzyna Bujakiewicz, Paweł Koślik oraz Tomasz Smokowski.

Piąty odcinek miniserialu „Karniak” już dzisiaj po godz. 22.00 na Comedy Central. Kolejne odcinki w każdy poniedziałek i czwartek na antenie stacji oraz w digitalu – na kanale YouTube i profilu Facebook Comedy Central Polska.

