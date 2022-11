Oto 10 najlepszych seriali oryginalnych Netfliksa. Tak wybrali widzowie

Od 2013 roku Netflix wprowadził na rynek masę swoich oryginalnych treści. Tylko w 2021 roku oryginalne serie platformy zdobyły 44 nagrody Emmy – więcej niż jakiejkolwiek w historii firmy produkcyjnej. Seriale te należą ponadto do wielu różnych gatunków – od science-fiction i komedii po dramaty historyczne czy kryminały. Oto 10 najlepszych produkcji oryginalnych Netfliksa zdaniem użytkowników serwisu IMDb – amerykańskiego odpowiednika Filmwebu, gromadzącego głosy widzów z całego świata.

10. „Heartstopper”



Charlie i Nick, nastoletni chłopcy, odkrywają, że ich przyjaźń może być czymś więcej.



9. „House of Cards”



Francis Underwood jest bezwzględnym politykiem próbującym się zemścić na prezydencie, który pominął go przy obsadzeniu stanowiska sekretarza stanu.



8. „Arrested Development”



Po aresztowaniu George'a Blutha Sra za defraudacje finansowe, jego najstarszy syn Michael musi zająć się rodziną, której środki do życia zostały zamrożone.



7. „Dark”



Zaginięcie dzieci ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin, łącząc się z wydarzeniami sprzed trzydziestu lat.



6. „Stranger Things”



Podczas powrotu do domu znika dwunastoletni Will Byers. Zaginięcie chłopca jest początkiem dziwnych i niebezpiecznych wydarzeń trapiących prowincjonalne miasteczko.



5. „The Crown”



Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.



4. „Narcos”



Dwaj agenci zostają wysłani do Kolumbii, aby zakończyć działalność handlarza narkotyków.



3. „BoJack Horseman”



BoJack Horseman, koń-aktor znany z emitowanego w latach 90. sitcomu, próbuje ratować swoją karierę w brutalnym świecie gwiazd i celebrytów.



2. „Black Mirror”



W przyszłości ludzie mierzą się z problemami, których przysparzają im nowoczesne technologie i rozwój cywilizacji.



1. „Arcane”



Animowana seria o pochodzeniu dwóch kultowych bohaterek League of Legends — i o sile, która je rozdzieli.Czytaj też:

