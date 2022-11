Co najchętniej oglądają teraz Polacy na Netflix? Te seriale są najpopularniejsze

10. „Od zera”



Artystka zakochuje się we włoskim kucharzu i zaczyna pasjonującą podróż przez kultury i kontynenty, w której doświadczy miłości, straty, odrodzenia i nadziei. Oglądaj bez ograniczeń. W opartym na pamiętniku Tembi Locke romansie pomiędzy gwiazdami Zoe Saldañą i Eugenio Mastrandreą aż iskrzy od uczuć.



9. „Warrior Nun”



Osierocona nastolatka budzi się w kostnicy. Odkrywa, że jako Powierniczka Aureoli dla tajnego zakonu zakonnic polujących na demony dysponuje teraz supermocami.



8. „Korporacja konspiracja”



Animowana komedia dla dorosłych o gabinecie cieni i dysfunkcyjnym zespole, który na co dzień angażuje się we wszystkie spiski tego świata.



7. „Turbulencje”



Zaginiony podczas lotu samolot po kilku latach powraca. Jego pasażerowie muszą zmierzyć się z życiem, które toczyło się bez nich, i z nową zaskakującą rzeczywistością.



6. „Psi patrol”



Sześć odważnych szczeniaków pod wodzą obytego z techniką 10-latka realizuje trudne misje ratunkowe, korzystając z poczucia humoru, umiejętności i oryginalnych pojazdów.



5. „Ktoś z nas kłamie”



Pięcioro diametralnie różnych nastolatków za karę zostaje po lekcjach, nie przypuszczając, że połączą ich wspólne tajemnice i sprawa zagadkowego zabójstwa.



4. „Już nie żyjesz”



Szukając kierowcy, który zabił jej męża, pewna porywcza wdowa zaprzyjaźnia się z ekscentryczną optymistką skrywającą szokującą tajemnicę.



3. „The Crown”



Młodziutka Elżbieta wstępuje na tron i musi nauczyć się godzić ze sobą sprawy wielkiej polityki i życie prywatne. Nigdy nie przypuszczała, że będzie to aż tak trudne.



2. „Szkoła dla elity”



Do ekskluzywnej prywatnej szkoły w Hiszpanii trafia troje pochodzących z klasy robotniczej nastolatków. Wskutek ich tarć z bogatszymi uczniami dochodzi do morderstwa.



1. „1899”



1899 rok. Tajemnicze wydarzenia zmieniają kurs zmierzającego do Nowego Jorku statku imigrantów. Jego zdezorientowani pasażerowie mają do rozwiązania niezwykłą zagadkę.

