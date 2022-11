„Na Wspólnej”. Janek rozstanie się z Bellą?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3527?

Matka Ewy bardzo boi się dzisiejszej wizyty u neurologa. Obawia się najgorszego – że ma chorobę Alzheimera. Test, który przeprowadza lekarz, niestety to potwierdza. Irena, mimo że załamana, zamierza jednak wyruszyć w wymarzoną podróż do Australii. Ewa jest przerażona – próbuje przekonać matkę, że to nierozsądne. Innego zdania jest Arek.

Jarek i Eliza nie mogą dojść do porozumienia – zostać z rodziną w Polsce, czy wyjechać do Finlandii? Młody Berg przekonuje żonę, że emigracja będzie trudna dla dzieci. Tymczasem one wcale nie boją się takiej przygody! Jedynie ojciec Elizy jest zdecydowanie po stronie Jarka. Cielecki ma plan, jak zatrzymać najbliższych w kraju – zainwestuje w pomysł biznesowy zięcia.

Danuta dzwoni do Londynu, do Oli. Ustalają szczegóły jutrzejszego przylotu Janka i Belli do Anglii. Młoda Zimińska cieszy się na ich przyjazd… Tymczasem Bella dowiaduje się, że dostała się na wymarzone studia. Sama zaskoczona tym faktem, oznajmia ukochanemu, że zostaje w Polsce. Janek jest bardzo zawiedziony – przecież mieli wspólne plany…. Czy to koniec ich miłości?

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

