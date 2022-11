Sławomir w serialu „Karniak”. Co czeka widzów? Mamy zapowiedź

Już dzisiaj o godz. 22.00 na antenie Comedy Central osobliwy szkoleniowiec połączy siły ze Sławomirem, aby stworzyć przebój, który zagrzeje do boju polską kadrę. Życie artysty to ciężki kawałek chleba, a wena twórcza bywa kapryśna... Przekona się o tym Sławomir, który w nowym odcinku „Karniaka” poprosi trenera Rutkowskiego o pomoc w stworzeniu mundialowego hitu. Po intensywnej burzy mózgów Rutkowski ujawni muzyczne talenty i podzieli się z piosenkarzem receptą na przebój godny wszystkich stadionów świata.

„Karniak” – o czym jest serial?

„Karniak” to produkcja komediowa, w której wszyscy bohaterowie występują pod swoim prawdziwym nazwiskiem. W każdym z dziewięciu ok. 4-minutowych odcinków do trenera Rutkowskiego dołączy inna polska gwiazda. Po drugiej stronie trenerskiego biurka zasiądą: Radosław Majdan, Sławomir, Jarosław Gugała, Aleksandra Szwed, Michał Wiśniewski, Janusz Chabior i Agata Wątróbska, Katarzyna Bujakiewicz, Paweł Koślik oraz Tomasz Smokowski.

Kolejny odcinek mini-serialu „Karniak” już dzisiaj (poniedziałek 21 listopada) po godz. 22.00 na antenie Comedy Central oraz w digitalu – na kanale YouTube i profilu Facebook Comedy Central Polska.

