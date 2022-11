20+ nowości w tym tygodniu na Netflix. Sprawdźcie, co obejrzycie

„Wednesday” – środa



Wednesday Addams rozpoczyna naukę w Nevermore Academy. Studentka usiłuje powstrzymać mordercę, terroryzującego lokalne miasteczko, a także rozwiązać nadprzyrodzoną tajemnicę, w którą byli uwikłani jej rodzice 25 lat temu.



„Dziennik Noel” – czwartek



Podczas świątecznych porządków w domu rodzinnym pisarz spotyka kobietę poszukującą matki. Czy stary dziennik okaże się kluczem do ich przeszłości – i serc?



„Krew seks i korona” – środa



Przedstawione w tym zmysłowym serialu historie niezwykle groźnych, seksownych i kultowych monarchów to nowe spojrzenie na dzieje brytyjskiej rodziny królewskiej.



„Pływaczki” – środa



Yusra i Sarah uciekają z ogarniętej wojną Syrii marząc o igrzyskach olimpijskich.



„Pacjent” – piątek



Młody mężczyzna – razem ze swoją psychiatrą – próbuje dojść do prawdy po tym, jak budzi się bez wspomnień z nocy, podczas której została zamordowana jego cała rodzina.



„Dziewczyna, którą nigdy nie byłam” – wtorek



Anglia. Nastolatka mieszkająca ze swoją robotniczą rodziną na osiedlu komunalnym w Wolverhampton staje się popularnym, ale skonfliktowanym dziennikarzem muzycznym.



„Blood and Water”, sezon 3. – piątek



Szesnastolatka przenosi się do liceum, gdzie uczy się dziewczyna, która może być jej porwaną 17 lat temu siostrą.



„Wszechświat” – wtorek



Serial dokumentalny o niesamowitej, trwającej miliardy lat historii wszechświata i jej nierozerwalnych powiązaniach z życiem na Ziemi.



„Life in outer space. Exoplanets” – piątek



Autorzy tego dokumenty analizują układy planetarne w przestrzeni kosmicznej, które są podobne do naszego i zastanawiają się czy może w nich istnieć życie.



„Plan lekcji” – środa



Po śmierci nauczyciela jego przyjaciel i były policjant podejmuje pracę w szkole, aby zmierzyć się z gangiem podejrzewanym o jego zabójstwo.



„Co się stało z Królem Delfinów?” – piątek



Film dokumentalny o karierze hiszpańskiego tresera delfinów José Luisa Barbero przedstawia wydarzenia poprzedzające jego wstrząsającą śmierć w 2015 roku.



„Święta na jemiołowej farmie” – środa



Wdowiec, który otrzymał w spadku farmę, nie za bardzo cieszy się z takiego prezentu świątecznego. Za to jego dzieci już knują plan, jak zostać na wsi na dobre.



„Ghislaine Maxwell obrzydliwie bogata” – środa



Dokument przedstawia relacje ofiar handlu ludźmi oraz szczegóły procesu Ghislaine Maxwell, brylującej towarzysko wspólniczki Jeffreya Epsteina.



„Summer 82:When Zappa Came To Sicily” – piątek



Koncert Franka Zappy w Palermo w 1982 roku skończył się tragicznie. Trzydzieści lat później jego rodzina odwiedza tamte strony, aby poznać swoje sycylijskie dziedzictwo.



„First Love” – czwartek



Młodzi, wolni i ślepo zakochani. Gdy byli nastolatkami, świat stał przed nimi otworem, ale ich dorosłość jest nieco wyblakła… Tak jakby brakowało w niej czegoś ważnego.



„Kto jest grzecznym chłopcem?” – środa



Chema ma zadanie: umówić się z Claudią – atrakcyjną nową uczennicą – i stracić dziewictwo. Czy uda mu się, zanim skończy szkołę?



„Trevor Noah. I wish you would” – wtorek



Nagrodzony Emmy komik Trevor Noah opowiada m.in. o nauce niemieckiego, osądzaniu bohaterów horrorów i zamawianiu indyjskiego jedzenia w Szkocji.



„Ucieczka na Srebrny Glob” – wtorek



Dokument przybliża historię powstawania filmu "Na srebrnym globie" Andrzeja Żuławskiego.



„Mądroboty: Czas na odpowiedź” – poniedziałek



Masz pytanie? Mądroboty znają odpowiedź! Ciekawscy kumple Beep, Boop, Bing, Bang i Bo podejmują superwyzwania, aby pomóc dzieciom odkryć fascynujące fakty.



„Koreańskie numery 1” – piątek



Znani prowadzący poznają mistrzów tradycyjnej kultury koreańskiej, by dowiedzieć się więcej o ich pracy i konkurować o tytuł najlepszego ucznia.



„Kroniki taco za granicą”, część 3. – środa



Za najpopularniejszymi odmianami taco często kryją się fascynujące historie. Autorzy tego smakowitego serialu odkrywają niektóre z nich.



„Khaki: Sprawa z Bihar” – piątek



Szlachetny policjant próbuje dopaść okrutnego przestępcę w indyjskim stanie Bihar. Po drodze przyjdzie mu stoczyć szereg moralnych bitew w bagnie korupcji.

