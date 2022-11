Co oglądać w weekend na Netflix? Lista nowości na platformie

„1899”

1899 rok. Tajemnicze wydarzenia zmieniają kurs zmierzającego do Nowego Jorku statku imigrantów. Jego zdezorientowani pasażerowie mają do rowiązania niezwykłą zagadkę.



„Osobliwość”

Rok 1862. Dręczona przeszłością pielęgniarka wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki i jej rzekomo cudownego postu.



„Święta z tobą”

Gwiazda pop szukająca inspiracji do świątecznego hitu spełnia życzenie pragnącej ją poznać młodej fanki - i przy okazji dostaje szansę na miłość.



„Już nie żyjesz”, sezon finałowy

Szukając kierowcy, który zabił jej męża, pewna porywcza wdowa zaprzyjaźnia ise z ekscentryczną optymistką skrywającą szokującą tajemnicę.



„Zadbaj o dobre maniery”

Wzruszający program, w którym nauczycielka etykiety, Sara Jane Ho, pomaga ludziom zmieniać swoje maniery i stawać sie lepszą wersją siebie.





„Zarifa Ghafari. Wszystko w jej rękach”

Gdy siły Zachodu się wycofują, najmłodsza burmistrzyni w Afganistanie stawia czoło niebezpieczeństwu i przewodzi walce o edukację dla kolejnego pokolenia Afganistanek.





„Ktoś z nas kłamie”, sezon 2.

Sensacyjny serial dramatyczny. Kilkoro licealistów po lekcjach zostaje za karę w szkole. Jedno z nich zostaje zamordowane. Pozostali zaczynają szukać sprawcy.





„Life in Outer Space: The Solar System”

Dokument o możliwości przyszłych lotów na Marsa i najnowszych odkryciach dotyczących potencjalnych innych form życia w naszym Układzie Słonecznym i poza nim.



„Jestem Vanessa Guillen”

Miała 20 lat, gdy znaleziono ją martwą w bazie wojskowej. Zamiast poddać się zmowie milczenia, jej rodzina podjęła walkę o sprawiedliwość i zmiany.



„Kraina snów”

Dzielna młoda sierota przedziera się przez Krainę Snó z pomocą wyjętego spod prawa ekscentryka, żeby znaleźć perłę zdolną spełnić jej największe życzenie.



„Return to Christmas Creek”

Młoda dziewczyna wraca na święta do rodzinnego miasteczka, gdzie zakochuje się w swoim przyjacielu z dzieciństwa.



„Pepsi, gdzie mój odrzutowiec?”



20-latek próbuje wyegzekwować od Pepsi myśliwiec, który – jak twierdzi – wygrał w konkursie. Rozpoczyna się sądowa batalia Dawida z Goliatem, która przejdzie do historii.



„Szkoła dla elity”, sezon 6.

Do ekskluzywnej prywatnej szkoły w Hiszpanii trafia troje pochodzących z klasy robotniczej nastolatków. Wskutek ich tarć z bogatszymi uczniami dochodzi do morderstwa.



„Deon Cole. Charleen's Boy”

W tym elektryzującym stand-upie Deon Cole opowiada o romandach, rasistowskich prysznicach i modlitwach po stosunku oraz ujawnia, dlaczego lubi kobiety w pewnym wieku.





„Racionais MC 's. Z ulic Sao Paulo na światowe sceny”

Uzbrojona w muzykę i silne przesłanie wpływowa brazylijska grupa hip-hopowa Racionais MC zmienia swoją poezję uliczną w potężny ruch w Brazylii i poza nią.



„The Violence Action”

Za dnia jest zwyczajną, uroczą studentką. Ale w nocy zmienia się w morderczynię - i ma właśnie namierzyć swój najtrudniejszy dotąd cel.





„Stracone losy”

Piątka pechowych nieznajomych musi współpracować, aby odzyskać warte miliony zwycięskie losy loteryjne, które zabrali im mafiosi.



„Johanna Nordstrom. Dzwońcie po policję”

Komiczka i autorka podcastu opowiada o eskapadach seksualnych, tiktokowych policjantach i o tym, jak stała się w Szwecji twarzą pandemicznego imprezowania.





„Korporacja konspiracja”, część 2.

Ludzie jaszczurki? Prawda. Lądowanie na księżycu? Fałsz. Pewna geniuszka i jej dysfunkcyjni współpracownicy zajmują się teoriami spiskowymi na pełny etat.



„Somebody”

Programistka i jej znajomi wplątują się w sieć morderstw i zbrodni za sprawą napisanej przez nią aplikacji randkowej i tajemniczego mężczyzny, który czai się w pobliżu.





„Poza trasą”

W akcie desperacji samotna matka bez grosza przy duszy postanawia wystartować w Biegu Wazów ze swoim dalekim od ideału bratem perfekcjonistą.



„Pod parasolem królowej”

Energiczna królowa usiłuje okiełznać swoich niesfornych synów i osadzić jednego z nich na tronie Joseonu, na który czyha konkurencja.



„Year of Grace”

Pyszałkowaty student akademii sztuki zaprzyjaźnia się z wojowniczą sześćdziesięciolatką w zamian za dach nad głową i wyżywienie. Zaczyna się komiczna wojna charakterów.



„Uciekaj i zarabiaj”

Celebryci ścigają się z czasem, usiłując przechytrzyć łowców w czerni, aby zdobyć ciągle rosnącą nagrodę pieniężną. Czytaj też:

