Ostatnie spotkanie z bohaterami „Szpital New Amsterdam”. Znamy datę premiery 5. sezonu w Polsce

Widzowie towarzyszą lekarzom ze „Szpitala New Amsterdam” już od 4 lat. W tym czasie wraz z medykami z serialowego szpitala – inspirowanego pierwszą publiczną placówką medyczną w Stanach Zjednoczonych, czyli Belluevue Hospital, wspólnie przeżywali chwile radości, wzruszenia i smutku. Razem walczyli z chorobą Maxa, obserwowali relacje pomiędzy bohaterami, przeszli też przez pandemię koronawirusa. Jednak każda historia ma swój koniec i po czterech sezonach nadszedł czas, by zamknąć losy bohaterów.

Serial, który pokochały miliony

„Szpital New Amsterdam” od samego początku skradł serca telewidzów. Odcinek pilotażowy w samych tylko Stanach Zjednoczonych obejrzały miliony osób1. Jego popularność nie osłabła, przeciwnie – pozwoliła serialowi dotrzeć do innych zakątków świata i sprawiła, że doczekał się aż pięciu sezonów. To, co spowodowało, że widzowie pokochali serial, to naturalność bohaterów i ukazanie lekarzy nie tylko jako osoby wykonujące swój zawód, ale przede wszystkim jako zwykłych ludzi z problemami dnia codziennego.

Co w 5. sezonie serialu „Szpital New Amsterdam”?

UWAGA – TEKST ZAWIERA SPOILERY

Widzowie będą również świadkami zakończenia historii dra Iggy’ego Frome’a, borykającego się z małżeńskimi problemami, oraz dr Lauren Bloom, która usiłuje zbudować relacje z dawno niewidzianą siostrą. Z kolei dr Floyd Reynolds ponownie będzie poszukiwał kontaktu z rodziną, a dr Elizabeth Wilder postara się zacieśnić więzi z zespołem.

„Szpital New Amsterdam”. Kiedy premiera 5. sezonu serialu?

Ostatni sezon „Szpitala New Amsterdam” już od 16 listopada o 22:00, wyłącznie na kanale FOX.

