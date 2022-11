„Barwy szczęścia”. Sebastian śledzi Dominikę. Chodzi o ogłoszenia erotyczne

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w najnowszym odcinku?

Sebastian ukrywa przed Dominiką, że wie, iż interesowała się ogłoszeniami erotycznymi w Internecie i na nowo traci do ukochanej zaufanie. W końcu decyduje się śledzić narzeczoną i przy okazji zaniedbuje swoje obowiązki w pracy, a także okłamuje Marka. Ryman awansuje i zostaje na planie głównym reżyserem, choć Olga cały czas próbuje protestować. Matka Michaliny musi w końcu wrócić do Poznania i dziewczyna zostaje we Wrocławiu sama.

Budrewicz kolejny raz spotyka się z Irenką i tym razem seniorka jest świadkiem, jak biznesmen próbuje porozumieć się z kandydatem na stanowisko prezesa w jego firmie Karolem Mateckim. Gdy spotkanie mężczyzn kończy się fiaskiem, Budrewicz zdesperowany prosi przyjaciółkę, by to właśnie ona stanęła na czele jego firmy. Irenka z początku odmawia, ale później na przekór Róży i Basi, które jej taki krok odradzają zmienia zdanie i przyjmuje propozycję.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

