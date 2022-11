„Na Wspólnej”. Monika przyłapuje rozebraną Zoję w biurze męża

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3517.?

Zaalarmowany donosem uczniów, w szkole Zimińskiej pojawia się kurator. Znajomy Bednarczuk uświadamia jej, że zarzuty są zbyt poważne, by zamieść sprawę pod dywan. Kurator grozi też Zimińskiej – jeśli nie opanuje afery, zostanie zwolniona! Tymczasem młodzież nie odpuszcza Teresie – doprowadza do kolejnej konfrontacji. Wzburzona Bednarczuk oświadcza, że… już jej nigdy nie zobaczą.

Wojtek nie cieszy się już z wygranych pieniędzy – wie, że jest ktoś, kto szuka zwycięskiego kuponu. Szulc nie ma jednak odwagi powiedzieć tego Żanecie, która z entuzjazmem robi kolejne zakupy. Sytuację zmienia Leon, który domyśla się prawdy. Chłopak Mani zaczyna… szantażować Wojtka!

Zoja umawia się z Cieślikiem na trening rowerowy dla jej syna. Kiedy kobieta przychodzi do biura Damiana, prosi go o możliwość przebrania. Po chwili do pomieszczenia wchodzi… Monika! Kiedy widzi porozrzucane ubrania Zoi, dla niej sprawa jest jasna – robi mężowi karczemną awanturę. W całym zamieszaniu nikt nie zauważa, że syn Zoi ucieka.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

