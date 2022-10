„Barwy szczęścia”. Bartosz uwiedzie Klarę?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w najnowszym odcinku?

Klara jest oburzona, bo Hubert odkrywa, że mężczyzna, którego uratowała na ulicy, jedynie udawał i cała sytuacjabyła sfingowana przez dziennikarzy. Pisarka robi w końcu Modrzyckiemu który odpowiada za całą ustawkę – ostre wymówki. Później Pyrka jedzie na spotkanie autorskie, na którym poznaje swojego cichego wielbiciela: Adamskiego. Tymczasem Bartosz wykorzystuje wspólny wyjazd z Klarą do flirtu i wieczorem puka w hotelu do jej pokoju.

Renata wciąż myśli o Damianie, ale nie chce budować swojego szczęścia łamiąc serce rywalki – Ani. Dominika spotyka przypadkiem Sonię znajomą z czasów, gdy była prostytutką – której pomaga uciec przed agresywnym klientem. Kobieta wyznaje, że samotnie wychowuje synka Mateusza i że pragnie odmienić swoje życie. Tymczasem Tolek szaleje z niepokoju, bo Irena nie wraca do domu przez całą noc. Następnego dnia seniorka uparcie żąda od ukochanego, by ustalili w USC termin ślubu, gotowa nawet zrezygnować z podróży do Egiptu. Gdy Koszyk postanawia w końcu polecieć bez niej i znika, Budrewicz znów korzysta z okazji i zaprasza Irenkę na kolację.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

Cichopek traci wizerunkowo na nowym związku? „Na sali były głównie puste krzesła”Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Asia i Kamil zostali rodzicami. Zdradzili płeć i imię pociechy