„Wojenne dziewczyny”. Lund jest wściekły na Wirtza i Meiera

„Wojenne dziewczyny” to serial opowiadający o losach trzech kobiet. Różni je niemal wszystko, ale łączy miłość do kraju i chęć walki z okupantem. Historię Polski, pogrążonej w wojnie, oglądamy z perspektywy trzech bohaterek. Irka pochodzi z inteligenckiej rodziny, Marysia jest córką żydowskiego przemysłowca, zaś Ewka wywodzi się ze środowiska przestępczego. Żadna z nich jest jeszcze żoną, ani matką. Przez wszystkie poprzednie lata były przygotowane do życia według standardów społeczeństwa, ale sytuacja polityczna w ojczyźnie wywróciła ich losy do góry nogami.

„Wojenne dziewczyny” – co w najnowszym odcinku?

Bronka dowiedziała się, gdzie Maniek Kielan może trzymać pieniądze. Tę wiedzę przekazała Sońce i Ewie. To rodzi kolejny konflikt między ukochanymi. Ewa nie chce puścić Sońki samego, więc Bronka decyduje się pójść z nim. Ostatecznie cała trójka wyrusza na Powiśle w celu odzyskania pieniędzy. Nie wiedzą, że podąża za nimi Magda.

Tymczasem Schneider stawia Odrowążowi ultimatum, który ma teraz dwa dni na zdobycie pieniędzy. Z kolei Lund jest wściekły na Wirtza i Meiera za "pomyłkę" przy odbiorze kliszy nagrania z eksperymentów. Odrowąż zauważa jak Zyga i Kostek pakują skrzynie z granatami na ciężarówkę. Składa im propozycję nie do odrzucenia. Meier pomimo możliwości wyjazdu z Warszawy postanawia zostać w tajnej placówce.

„Wojenne dziewczyny” – kiedy emisja?

Pierwszy odcinek piątego sezonu zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w niedzielę 4 września 2022 roku. Kolejne przygody „Wojennych dziewczyn” możemy oglądać w każdą niedzielę o godzinie 20.15 w TVP1. Produkcja jest też dostępna na platformie VOD.

