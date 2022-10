Co oglądać w weekend na Netflix? Lista nowości

„Niewyjaśnione tajemnice”

Wciągająca kontynuacja kultowego serialu dokumentalnego, a w niej prawdziwe sprawy: niewyjaśnione zaginięcia, szokujące morderstwa i paranormalne spotkania.



„High. Wyznania przemytniczki z Ibizy”

Aresztowana za szmuglowanie kokainy Michaella McCollum opowiada o swoich szokujących przeżyciach w świecie przemytu narkotyków.



„Gang Zielonej Rękawiczki”

Po nieudanym napadzie nieuchwytny gang trzech szlachetnych złodziejek: Zuzy, Kingi i Alicji ukrywa się w cichym domu opieki. Podczas gdy policja depcze im po piętach, gang kontynuuje swoje działania w ośrodku, dając drugą młodość jego starszym mieszkańcom.



„Od zera”

Artystka zakochuje się we włoskim kucharzu i zaczyna pasjonującą podróż przez kultury i kontynenty, w której doświadczy miłości, straty, odrodzenia i nadziei.



„Miłość jest ślepa”, sezon 3.

Nick i Vanessa Lachey przeprowadzają eksperyment społeczny, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości i zaręczają się, zanim spotkają się twarzą w twarz.



„Dziewczyna z Watykanu. Zaginięcie Emanueli Orlandi”

Po skończonej lekcji muzyki 15-letnia Emanuela Orlandi znika bez śladu, a jej zaginięcie wplątuje Watykan w nierozwikłaną od dziesiątek lat tajemnicę.



„Akademia Dobra i Zła”

Współczesna bajka, w której najlepsze przyjaciółki, Sophie i Agatha, trafiają do przeciwstawnych obozów w magicznej szkole kształcącej młodych bohaterów i złoczyńców mających stać na straży dobra i zła.



„28 dni grozy”

Trzy zespoły spędzają po 28 dni w najbardziej nawiedzonych miejscach w Ameryce w ramach paranormalnego eksperymentu opartego na teoriach Eda i Lorraine Warrenów.



„Notre Dame”

Inspirowany prawdziwymi relacjami francuskich strażaków serial dramatyczny opowiada o wpływie pożaru Notre Dame z 2019 roku na życie różnorodnej grupy paryżan.



„Dziewczyna XX wieku”

W 1999 roku nastolatka o dobrym sercu bacznie obserwuje popularnego kolegę z klasy w ramach przysługi dla zakochanej przyjaciółki.



„Nieznajomy”

Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną i intymna relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.



„Potomkowie”

Potomkowie niewolników sprowadzonych z Afryki do Alabamy w 1860 roku szukają sprawiedliwości i ukojenia po odkryciu wraku okrętu, na którym przywieziono ich przodków.



„Oni. Opowieść o bogu piorunów”

W magicznym świecie japońskich bogów i duchów odważna dziewczynka stara się pójść w ślady tajemniczego ojca i poznać swoją prawdziwą moc. Czytaj też:

