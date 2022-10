Zwiastun nowych „Teletubisiów” wywołał lawinę komentarzy. O co chodzi?

Serial „Teletubisie” produkowany był wcześniej w latach 1997-2001 oraz 2015-2018. Edukacyjny serial dla najmłodszych widzów stworzony przez Anne Wood i psychologa Andrew Davenporta.

W każdym z odcinków spotykamy się z zabawnymi, wykreowanymi na kilkulatki, bohaterami. Dwóch chłopców (Tinky Winky, Dipsy) oraz dwie dziewczynki (Laa-Laa i Po) mieszkają w okrągłym domu na wielkiej i kolorowej łące. Futerka w żywych kolorach, bardzo proste słownictwo oraz ciągłe powtarzanie zwrotów zachęcają najmłodszych do uczestniczenia w zabawie. Teletubisie liczą, tańczą, są odwiedzani przez liczych gości (zwierzęta, zabawki), spotykają na swej łące „dziwne” zjawiska (np. drzewo szybko zmieniające się wedle pór roku, balon, jezioro, statek). Każdy z bohaterów posiada na głowie antenkę, zaś na brzuchu ma ekran telewizyjny. Stałym elementem każdego odcinka jest krótki film aktorski, z udziałem dzieci, emitowany na ekranie któregoś z bohaterów.

Rasistowskie wpisy pod zwiastunem nowych „Teletubisiów”

W zwiastunie nowej wersji „Teletubisiów” na niebie pojawia się słońce z twarzą innego dziecka, niż dotychczas. Na początku jest to dziecko o korzeniach azjatyckich, a na końcu czarnoskóre. Komentujący zdają się zapominać, że dotychczasowy bobas, który wcielał się w słońce, jest już prawdopodobnie dorosłym człowiekiem. W niektóre wpisy internautów aż trudno uwierzyć.

twitter

„Dlaczego zmienili słoneczko?”; „Dziecko we mnie nie wie, jak ma się z tym czuć”; „Zmasakrowali słońce”; „Dlaczego od teraz słoneczko jest po prostu dziecięcą głową?”; „Wycięli główki i wrzucili na niebo. To jest oburzające, a moje dzieciństwo jest zniszczone. Zaraz zrobię 12-godzinny film o tym, że wskrzeszenie Teletubisów na Netflix to syf”; „Lewackie Teletubisie” – czytamy na Twitterze.

Kiedy nowe „Teletubisie” pojawią się na Netflix?

Nowe odcinki „Teletubisiów” trafią na Netflix już 14 listopada tego roku.